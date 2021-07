Duisburger Ärzte stehen wieder auf der Top-Liste des Focus

Der Chefarzt des Herzzentrums Prof. Dr. Wolfgang Schöls in Duisburg-Meiderich wird wieder als Top-Mediziner genannt.

Duisburg. Im Evangelischen Klinikum Niederrhein und im Bethesda-Krankenhaus in Duisburg sind Chefärzte tätig, die Focus als Top-Mediziner einstuft.

Das Evangelische Klinikum Niederrhein und das Bethesda Krankenhaus in Duisburg sind wie in den Vorjahren wieder mit einer Reihe von leitenden Ärzten in der Liste der Top-Mediziner vertreten, die das Nachrichtenmagazin Focus jährlich erstellt. Im Bethesda sind das: Prof. Dr. Dietmar Simon, der für seine Leistungen bei der Behandlung von Erkrankungen der Schilddrüse, der Nebennieren und der Bauchspeicheldrüse ausgezeichnet wird, Dr. Harald Krentel als Spezialist für gynäkologische Operationen, Prof. Dr. Martin Pfohl für die Behandlung von durch Diabetes ausgelöste Nervenschädigungen.

Im Klinikum Nord wird als Top-Mediziner vom Focus eingestuft Prof. Dr. Daniel Vallböhmer im Bereich Hernienchirurgie, dazu gehören etwa Leistenbrüche, Dr. Mark Tomalla für Operationen am Auge und Prof. Dr. Wolfgang Schöls für Eingriffe am Herzen im Herzzentrum Meiderich.

Darüber hinaus ist das Bethesda-Krankenhaus bereits Anfang des Jahres vom Focus als Top-Krankenhaus für Brustkrebserkrankungen, Gynäkologische Chirurgie und Schilddrüsenoperationen sowie als Fußzentrum für Diabetiker und als „Top Regionales Krankenhaus NRW“ ausgezeichnet worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg