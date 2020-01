Duisburger ärgern sich seit November über Unitymedia-Störung

Seit November gibt es in Wedau immer wieder Probleme mit Internet und Fernsehen des Anbieters Unitymedia. Zeitweise waren mehr als 200 Menschen betroffen. Erst schien das Problem gelöst zu sein – doch jetzt geht es wieder von vorne los.

Vom 6. bis zum 13. Januar hatten Duisburger auf den Straßen Zu den Eichen, Am See, Am Marktplatz, Uhlenweg und Heimweg keinen Fernsehempfang – und das nicht zum ersten Mal. Schon im August 2018 hatten die Wedauer mit ihrem Fernsehempfang zu kämpfen. Auch im November 2019 gab es Probleme mit dem Empfang: Schuld an den neuerlichen Störungen sind auch Bauarbeiten an einem Haus auf der Wedauer Straße. Die Störungen des Fernsehempfangs der Unitymedia-Kunden schienen zunächst behoben – dann aber gingen sie weiter.

Verteiler auf dem Kalkweg sorgte für fehlerhaften Fernsehempfang in Duisburg

Vodafone (Unitymedia gehört zu Vodafone, Anm. d. Red.) bestätigt das Problem auf Anfrage der Redaktion. „Betroffen waren 226 Kunden“, sagt Konzernsprecher Volker Petendorf. Neben gestörtem Kabelempfang habe ein Teil der Kunden in dieser Zeit auch keine Verbindung zum Internet gehabt. Zwischenzeitlich sei das Problem gelöst gewesen, bestätigen sowohl der Konzern als auch die Betroffenen. Ein Ersatzteil wurde am 13. Januar eingebaut, nachdem Messungen laut Petendorf ergeben hatten, dass „in einem lokalen Hausverteilerpunkt auf dem Kalkweg ein Netzelement nicht mehr in der notwendigen Qualität arbeitet.“

Probleme mit Fernsehempfang gingen weiter

Doch schon kurz nachdem das Problem am 13. Januar behoben schien, wurden die Anwohner von den selben Problemen geplagt. „Unser technischer Dienstleister hat noch eine zweite Baustelle in Wedau ausfindig gemacht“, erklärt Sprecher Volker Petendorf die neuerlichen Störungen. Auf der Wedauer Straße werde gerade ein Haus kernsaniert, „die Bauarbeiter haben hier den Strom zeitweise abgeschaltet – meist nach getaner Tagesarbeit.“

Eigentlich, erklärt Petendorf, hätten die Bauarbeiter den Strom nicht abstellen dürfen, weil auch ein örtlicher Verteilerpunkt von Unitymedia an der Leitung hängt. Um diese Problem zu umgehen, hat Unitymedia jetzt eine eigene Stromleitung verlegt. Zudem hat der Eigentümer des Hauses zugesichert, den Strom bis zum Abschluss der Verlegung nicht mehr abzuschalten.

Unitymedia widerspricht: Kabelglasfasernetz wird ständig gewartet und modernisiert

Problem gelöst? Nein. Seit Montag ist der Fernsehempfang im betroffenen Gebiet schon wieder gestört. Sprecher Petendorf erklärt das so: „Die Bauarbeiter haben sich leider nicht an die Absprache gehalten und erneut den Strom abgeschaltet.“ Da die eigene Stromtrasse aber bald fertiggestellt sein soll, werde dieses Problem schnell gelöst.

Anwohner äußerten die Vermutung, die verbaute Technik in Wedau sei veraltet und deswegen so fehleranfällig. Dem entgegnet der Konzern, dass „das Kabelglasfasernetz von Unitymedia ständig gewartet und modernisiert“ werde, auch das gesamte Netz in Wedau.