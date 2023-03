Ein falscher Polizist rief am Donnerstagvormittag den Senior aus Neudorf an. (Archivbild)

Betrugsmasche Duisburger (86) verliert über 10.000 Euro an Betrüger

Duisburg. Ein Senior aus Duisburg ist mit einer um viel Geld betrogen worden. Ein Mann rief bei ihm an und stellte sich als verdeckter Ermittler vor.

Ein falscher Polizist hat einen Senior aus Duisburg-Neudorf am Donnerstag um eine fünfstellige Summe gebracht.

Am Vormittag hatte sich der Betrüger zunächst per Telefon bei dem 86-Jährigen gemeldet. Dort stellte er sich als verdeckter Ermittler der Polizei vor und log weiter: Er habe festgestellt, dass die Kontodaten des Neudorfers weitergegeben worden seien. Das Konto solle nun geplündert werden.

Der Anrufer erklärte dann: Der Senior solle sein gesamtes Geld abheben und an die Polizei übergeben. Diese würde den Betrag bei der Staatsanwaltschaft in „sichere Verwahrung geben“.

Betrug: Mann aus Duisburg-Neudorf verliert viel Geld

Der 86-Jährige folgte dem Rat. Gegen 13.30 Uhr erschien an seiner Wohnungstür an der Nibelungenstraße dann ein junger Mann, der den Bargeldbetrag in niedriger fünfstelliger Höhe entgegennahm.

Kurz darauf erkannte der Senior die Betrugsmasche und rief die echte Polizei. Die sucht nun nach dem Abholer, der etwa 20 bis 30 Jahre alt sein soll und dunkle Haare hat. Zur Tatzeit war der Mann schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Mundschutz. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

In Zusammenhang mit der aktuellen Tat unterstreicht die Polizei: Es sei extrem wichtig, dass die Opfer in solchen Fällen Anzeige erstatten. „Durch die Anzeigenerstattung können jedoch Tatzusammenhänge erkannt und Straftaten aufgedeckt werden, die auf das Konto eines Täters gehen. Das erhöht die Chancen, dass er durch ein Gericht beweiskräftig verurteilt werden kann. Wenn ihm eine Vielzahl von Straftaten nachgewiesen werden können, könnte sich das auf das Strafmaß des Täters auswirken“, heißt es in einer Mitteilung.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg