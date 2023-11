Duisburger (80) wird Opfer einer falschen Bankmitarbeiterin

Disburg Eine falsche Bankmitarbeiterin hat einen 80-jährigen Senior aus Hochheide um Tausende Euro betrogen. Jetzt warnt die Polizei vor der Masche.

Eine als Bankmitarbeiterin getarnte Betrügerin hat in Duisburg einen 80-Jährigen um mehrere Tausend Euro betrogen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, verständigte das Opfer von der Rheinpreußenstraße in Hochheide am Samstagmorgen (25. November) die Beamten und erstatte Anzeige, weil er auf die Betrügerin hereingefallen ist. Sie rief den Senior zuvor an und buchte wenig später einen „mittleren fünfstelligen“ Betrag ab, heißt es.

Die Polizei Duisburg warnt in diesem Zusammenhang vor der miesen Masche. Tipp, wie Menschen sich vor falschen Bankmitarbeitern schützen können, hat die Polizei im Internet auf www.duisburg.polizei.nrw/falschbankmitarbeiter zusammengefasst.

