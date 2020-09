Festnahme in Duisburg: Die Polizei stellte in Wanheim-Angerhausen zwei Diebe. (Symbolbild)

Festnahme Duisburger (69) entdeckt Dieb in seinem Twingo – Festnahme

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Einer der beiden wurde von einem 69-Jährigen in dessen Auto überrascht.

Als ein 69-Jähriger am Donnerstagabend in Wanheim-Angerhausen in seinen Renault Twingo steigen wollte, saß ein mutmaßlicher Dieb bereits drin.

Der Duisburger sprach den Mann um 18 Uhr an der Krokusstraße an, der Dieb ergriff daraufhin gemeinsam mit seinem Komplizen die Flucht. Der 69-Jährige alarmierte die Polizei.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Polizisten stellen mutmaßliche Diebe in Wanheim-Angerhausen

Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-Jährigen und einen 21-Jährigen im Bereich des Tatorts festnehmen. Sie hatten sich zuvor offenbar erfolglos an weiteren geparkten Autos zu schaffen gemacht. Da der Twingo wohl nicht abgeschlossen war, entstand an dem Auto kein Schaden.

Die beiden Tatverdächtigen werden nun wegen des versuchten Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.