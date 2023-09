Duisburger (62) wehrt sich gegen Räuber – Zeugen gesucht

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Raubversuch in Hochfeld den Täter und Zeugen. (Symbolbild)

Duisburg. Ein 62-jähriger Duisburger hat sich erfolgreich gegen einen Räuber gewehrt und diesen in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Duisburger hat am späten Donnerstagabend (14. September, 23.45 Uhr) in Hochfeld einen Räuber in die Flucht geschlagen. Dabei verletzte sich der 62-Jährige. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann schilderte den Beamten, dass er von dem Unbekannten auf der Wanheimer Straße (Höhe Hausnummer 13) angesprochen wurde. Unter Androhung körperlicher Gewalt habe der Räuber das Handy des Mannes sowie Bargeld gefordert. Der Duisburger wehrte sich und verletzte sich dabei an der Hand. Rettungssanitäter behandelten ihn vor Ort.

Der Räuber flüchtete ohne Beute in Richtung Liebfrauenstraße. Er wird auf 25 Jahre und 1,60 Meter Größe geschätzt, hat eine dünne Statur und kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagebart und eine lange Hose sowie ein graues T-Shirt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 28 00 entgegen.

