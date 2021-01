Duisburger (37) soll vor Getränkemarkt zugestochen haben

Duisburg. Prozess um gefährliche Körperverletzung. Die Tat in Duisburg-Hochfeld beschäftigt nun das Amtsgericht

Ein Mann kam am Mittag des 19. Oktober 2019 in gekrümmter Haltung vor dem Helios Klinikum in Hochfeld auf den Fahrer eines Krankentransporters zu. Viel mehr als „Messer“ konnte der aus Wunden am Arm und an der linken Körperseite blutende Mann nicht sagen und wies auf einen gegenüber liegenden Getränkemarkt an der Grunewaldstraße. Dort war er Minuten zuvor verletzt worden. Als mutmaßlicher Täter steht nun ein 37-jähriger Duisburger vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Laut Anklage soll der 37-Jährige den Geschädigten gegen 11 Uhr in dem Getränkemarkt angesprochen haben. Es kam zu einem Streit, der sich vor das Geschäft verlagerte. Dort soll der Angeklagte ein Einhandmesser gezogen und aufgeklappt haben.

Angeklagter soll mit Klappmesser zugestochen haben

Der 37-Jährige soll in Richtung des Kopfes des Geschädigten gestochen haben, traf ihn allerdings nur am Arm. Der Mann ging zu Boden. Als er sich wieder aufrappelte, soll der Angeklagte erneut zugestochen haben. Diesmal traf er die linke Flanke des Geschädigten. Dann aber ließ er von dem Mann ab und flüchtete.

Das Motiv für die Tat liegt bislang vollständig im Dunkeln. Der Angeklagte wollte sich zu Beginn des Prozesses vor dem Schöffengericht nicht zu dem Vorwurf äußern. Aus Termingründen – der Verteidiger war zeitgleich noch in einem anderen Strafprozess im Einsatz – wurden nur Zeugen zum Randgeschehen vernommen. Der Großteil der Beweisaufnahme soll erst bei einem Fortsetzungstermin Mitte Januar durchgeführt werden. Dann soll auch der Geschädigte vernommen werden.

Verfahren irrte zunächst zwischen Amts- und Landgericht hin und her

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte den Fall vor knapp einem Jahr als gefährliche Körperverletzung beim Amtsgericht angeklagt. Der Vorsitzende des Schöffengerichts sah jedoch die Möglichkeit, dass es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt gehandelt haben könnte. Nach Prüfung des Falles eröffnete die zuständige Schwurgerichtskammer den Prozess allerdings doch vor dem Amtsgericht. Selbst wenn der Angeklagte mit Tötungsvorsatz handelte, so habe er freiwillig von seinem erkennbar nicht tödlich verletzten Opfer abgelassen. Juristen nennen so etwas einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Totschlag.

+++Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden+++