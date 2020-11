Duisburger (36) ist ganz sicher: Er darf Drogen anbauen

Die Polizei war im November 2016 auf der Suche nach Zeugen für eine Bluttat. Im Rahmen der Ermittlungen klopften Beamte auch an die Tür eines 36-jährigen Hochfelders. Und machten eine unerwartete Entdeckung: In der Küche des Mannes gedieh eine Drogen-Kleinplantage. Auf rund einem Quadratmeter standen 27 Cannabis-Pflanzen. Vier Jahre nach Entdeckung der gärtnerischen Ambitionen des Mannes stand der nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Freiwillig war der Angeklagte nicht erschienen. Nachdem er es beim letzten Verhandlungsversuch vorgezogen hatte, dem Amtsgericht fern zu bleiben, wurde er diesmal von der Polizei gebracht. Sein Verteidiger hatte ihn offenbar auch nicht sehr oft gesehen. „Ich hätte ihn nicht erkannt“, meinte der Anwalt, der den im Zuschauerraum sitzenden Mandanten erst wahrnahm, als ein begleitender Polizist die Vorführung des 36-Jährigen meldete. „Ich brauche keinen Verteidiger“, meinte der Angeklagte zur Begrüßung. „Das könnte schwierig werden“, seufzte der Anwalt.

Sachverständiger bestätigte dem Angeklagten absolute Schuldunfähigkeit

Doch es war gar nicht so schwierig. Denn der 36-Jährige quittierte die Anklage, die ihm vorwarf, in sechs Jahren in seiner Küche regelmäßig bis zu 250 Gramm Marihuana geerntet zu haben, nur mit gelegentlichen Zwischenrufen. Auch einen Zeugen der Polizei unterbrach der Angeklagte nur zweimal. Ansonsten verteidigte er sich schweigend.

In einer schwierigen Untersuchung, die sich über zwei Tage erstreckte, hatte ein psychiatrischer Sachverständiger herausgefunden, dass der Angeklagte absolut schuldunfähig ist. Seit langem leidet er unter einer seelischen Erkrankung, die durch eifrigen Drogenkonsum auch nicht besser wurde. Und so hat er inzwischen kein Unrechtsbewusstsein mehr und kann seine Handlungen nicht steuern. Allerdings beruhigte der Sachverständige, dass außer Drogenverstößen und Schwarzfahrten keine gefährlichen Straftaten von dem Hochfelder zu erwarten seien.

Letztes Wort illustrierte den Geisteszustand des 36-Jährigen

Der 36-Jährige war sowieso felsenfest davon überzeugt, dass er Drogen anbauen dürfe. Ein Irrtum. Theoretisch. Denn tatsächlich war er ansichts seiner psychischen Verfassung nicht dafür zu verurteilen. Mit seinem letzten Wort machte der Angeklagte deutlich, dass der Gutachter sich nicht irrte: Die Kirche habe ihm den Drogenanbau erlaubt, weil „Menschen mit den Drogen ins Paradies kommen.“ Für den anschließenden Freispruch bedankte er sich artig und entschwand.