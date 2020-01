Bei einer Polizeikontrolle war ein Mann aus Untermeiderich aufgefallen, weil er seinen Führerschein an diesem Tag vergessen hatte. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die italienische Fahrerlaubnis, mit der er seit Jahren in Deutschland herumfährt, gar nicht existierte. Eine Enthüllung, die auch den 35-jährigen vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz zu überraschen schien.

Die Anklage warf ihm Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Er hatte bei der Kontrolle am 3. Dezember 2018 am Steuer eines Lastwagens gesessen. „Ich habe den Führerschein dann nachgereicht“, rechtfertigte er sich. „Nachforschungen haben aber ergeben, dass eine Fahrerlaubnis mit dieser Nummer in Italien überhaupt nicht registriert ist“, teilte ihm die Strafrichterin mit.

Duisburg: Möglicherweise ist der Angeklagte Opfer eines Betruges

Der 35-Jährige sank in sich zusammen. „Ich habe damals drei Wochen lang eine Fahrschule bei Rom besucht“, berichtete er. „Die gehörte einem Freund meiner Eltern. 2800 Euro habe ich dafür bezahlt.“ Der Versuch, noch vor dem Prozess von der Fahrschule eine Bestätigung darüber zu erlangen, sei aber gescheitert. „Möglicherweise sind sie schlicht einem Betrüger aufgesessen“, meinte die Richterin.

Der Angeklagte müsse davon ausgehen, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze, betonte die Vorsitzende. Der 35-Jährige wirkte verzweifelt: „Aber ich brauche den Führerschein auch beruflich“, so der alleinerziehende Vater. „Wie sind sie denn heute zum Gericht gekommen?“ Der Angeklagte antwortete treuherzig: „Mit dem Auto. Das habe ich erst in der vergangenen Woche gekauft.“ Die Juristen kniffen die Augen zu. Angesichts der Gesamtumstände wurde das Verfahren eingestellt.

Angeklagter brauch nun deutsche Fahrerlaubnis

Der Angeklagte mus sich nun schleunigst bemühen, eine deutsche Fahrerlaubnis zu bekommen. Vom Gericht ließ er sich von einem Bekannten abholen.