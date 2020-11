Duisburger (35) finanzierte mit Betrug seine Spielsucht

Elektronikartikel bot ein 35 Jahre alter Rheinhauser im Internet an. Neun Käufer fielen auf seine Angebote herein, zahlten per Vorkasse und verloren am Ende insgesamt 1500 Euro. Der Betrüger hatte nie vorgehabt, die Ware zu liefern. Er brauchte Geld, weil das aufgrund seiner Spielsucht knapp war. Für das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz war das allerdings keine hinreichende Entschuldigung.

Seit Jahren werfe er sein Geld zwanghaft in Automaten, gestand der Angeklagte. Und so habe er angesichts gravierender finanzielle Probleme keinen anderen Ausweg gesehen, an Geld zu kommen, als die Betrügereien. Ein psychiatrischer Gutachter bestätigte, dass der Angeklagte pathologisch spielsüchtig sei. Das habe seine Steuerungsfähigkeit in Bezug auf die Betrügereien aber nicht so beeinflusst, dass man ihm schuldmindernde Faktoren zubilligen könne.

Duisburg: Geständnis bewahrte 35-Jährigen nicht vor dem Gefängnis

Das offenherzige Geständnis wirkte sich im Urteil des Schöffengerichts strafmildernd aus. Zu Gunsten des 35-Jährigen konnten die Richter auch noch berücksichtigen, dass er in stabilen Verhältnissen lebt und sich inzwischen um eine Therapie bemüht hat. Allerdings standen in der Gegenrechnung deutlich schwer wiegendere Posten: Der Angeklagte war bereits mehrfach und auch einschlägig vorbestraft. Mitten in der Tatserie, die sich zwischen September 2016 und September 2017 ereignete, war der 35-Jährige verurteilt worden. Davor und danach stand er unter zwei verschiedenen Bewährungen.

Das Amtsgericht verurteilte ihn unter Einbeziehung einer bereits bestehenden Strafe zu drei Jahren und einem Monat Gefängnis. Da die einbezogene Verurteilung eine so genannte Zäsur bewirkte, mussten zwei Strafen von 15 und 22 Monaten ausgeworfen werden. Jede davon hätte theoretisch zur Bewährung ausgesetzt werden können. Doch entsprechenden Forderungen des Verteidigers vermochte sich das Gericht nicht anzuschließen. „Wir können die dafür vom Gesetz geforderten besonderen Umstände in Tat oder Täterpersönlichkeit nicht erkennen“, so der Vorsitzende. Zudem seien alle denkbaren Auflagen - Schadenswiedergutmachung oder Therapie - schon Bestandteil früherer Urteile gewesen und hätten zu nichts geführt.