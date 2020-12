Duisburger (33) nahm eigene Kinder als Geiseln - Urteil

Duisburg Das Gericht hat einen Duisburger (33) verurteilt, der seine drei Kinder als Geiseln genommen hat. Ex-Frau verstrickt sich in Widersprüchen.

Am Ende des Prozesses gegen einen 33-jährigen Mann stand nach siebentägiger Verhandlung vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz nur eine Verurteilung wegen Geiselnahme und Körperverletzung. Dafür muss er 14 Monate in Haft. Der Vorwurf, er habe seine Ex-Lebensgefährtin kurze Zeit nach der Trennung im Dezember 2019 zweimal zu einem Homberger Spielplatz gelockt und sie dort mehrfach vergewaltigt, hatte sich allerdings nicht bestätigt.

Die Frau hatte bei der Polizei und vor Gericht unterschiedliche Darstellungen des Geschehens abgeliefert. Mal hatte der Angeklagte sie mit einem Messer bedroht, mal hatte sie sich aus Angst vor Gewalt selbst entkleidet.

Prozess in Duisburg: Angeklagter brach sein Schweigen

Ein Geschehen, das die Kammer schon an sich für unwahrscheinlich hielt: Auf einem keineswegs völlig abseits gelegenen Spielplatz soll der Angeklagte die Frau mit Gewalt zum Sex gezwungen haben. Zwar in einem Gebüsch, aber an einer Stelle wo Spaziergänger, Hundebesitzer und ältere Kinder, die an einem dunklen Winternachmittag vielleicht noch dort spielten, hätten Zeuge werden können. Und es klang auch merkwürdig, dass die Hauptzeugin sich nach dem ersten Vorfall noch ein weiteres Mal freiwillig in die Falle locken ließ.

Der Angeklagte hatte sein Schweigen erst am vierten Verhandlungstag gebrochen. Er bezichtigte seine Ex der Falschaussage. Es habe auch noch nach den angeblichen Taten Treffen und einvernehmlichen Sex gegeben. Zum Beispiel Silvester bei einer Liebesnacht in einem Hotel in der Duisburger City. Die Hauptbelastungszeugin hatte sich daraufhin auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen, um sich nicht selbst einer Straftat zu bezichtigen.

Geiselnahme der Kinder: Frau ging zur Polizei

Überzeugt war das Gericht aber davon, dass der Angeklagte am 30. April die drei gemeinsamen Kinder mitgenommen und der Mutter am Telefon gedroht hatte, den Kindern könne etwas zustoßen, wenn sie nicht zu ihm zurückkehre. Seinen Sohn soll er bei dieser Gelegenheit geschlagen haben. Wenige Stunden später kehrten die Kinder zurück. Da hatte die Frau schon die Polizei eingeschaltet und ihn nicht nur wegen der Kindesentführung sondern auch wegen Vergewaltigung angezeigt.

Die Geiselnahme wertete das Gericht aufgrund der Gesamtumstände als minderschweren Fall. Im Normalfall – der Gesetzgeber hatte bei dem Straftatbestand wohl eher an Geiselnahmen zur Erzwingung von Geldzahlungen oder an politisch motivierte Taten gedacht – beträgt die Mindeststrafe fünf Jahre.