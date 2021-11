Duisburg: Zwischenfall bei Venator – Entwarnung für Anwohner

Duisburg. Bei Venator in Duisburg ist es zu einer Störung gekommen. Am Nachmittag war Schwefeldioxid ausgetreten. Die Warnung für Anwohner ist aufgehoben.

Bei einem Zwischenfall bei dem Duisburger Chemiehersteller Venator ist am Samstagnachmittag Schwefeldioxid ausgetreten.

Die Bevölkerung in Duisburg war angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung ist mittlerweile aufgehoben.

Schwefeldioxid kann die Atemwege reizen. Ein Venator-Mitarbeiter ist bei dem Vorfall verletzt worden.

Beim Chemiehersteller Venator in Duisburg-Homberg ist es nach einer Störung am Samstagnachmittag zu einem Austritt von Schwefeldioxid gekommen. Weil Schwefeldioxid die Atemwege reizen kann, waren die Anwohner in Homberg und Umgebung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Diese Warnung ist mittlerweile aufgehoben. Ein Mitarbeiter ist bei dem Vorfall verletzt worden.

Zwischenfall bei Venator: „Lage ist unter Kontrolle“

Wie Oliver Tittmann, Einsatzleiter und Chef der Duisburger Feuerwehr, bestätigte, „ist es zu einem Produktaustritt gekommen aufgrund einer chemischen Reaktion“. Dabei sei Schwefeldioxid ausgetreten. Im Umkreis von zweineinhalb Kilometern wurde die Bevölkerung mit Sirenen gewarnt. In den Stadtteilen Ruhrort und Neuenkamp finden derzeit noch Luftmessungen statt. „Diese Stadtteile könnten besonders betroffen sein“, erklärte Tittmann. Derzeit gebe es noch einen leichten Produktaustritt. Erst wenn dieser gestoppt ist, kann es Entwarnung geben. „Die Lage ist unter Kontrolle“, sagte Tittmann.

Zwischenfall bei Venator: Nach einer chemischen Reaktion ist Schwefeldioxid ausgetreten. Foto: Marius Fuhrmann

Gegen 15.50 Uhr heulten in Homberg die Sirenen. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr Duisburg am Werk an der Bruchstraße ein, um die Hintergründe des Vorfalls zu überprüfen. Einsatzkräfte in gelben Schutzanzügen machten sich gegen 16.20 Uhr bereit, um gemeinsam mit der Werkfeuerwehr auf das Gelände zu gehen. Aus Feuerwehrkreisen heißt es, dass auch Luftmessungen in Ruhrort durchgeführt werden sollen.

Zwischenfall bei Venator: Alarm über die Warnapp Nina

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) veröffentliche zuvor außerdem eine Mitteilung über die Warnapp Nina. Dort heißt es im Wortlaut: „In Duisburg-Homberg ist es in einem Betrieb zu einem Zwischenfall gekommen. Es werden gefährliche Stoffe freigesetzt.“

Zwischenfall bei Venator: Nach einer chemischen Reaktion ist Schwefeldioxid ausgetreten. Foto: Marius Fuhrmann

Zwischenfall bei Venator: Die Duisburger Feuerwehr rückte am Samstagnachmittag zu einem größeren Einsatz aus. Foto: Marius Fuhrmann

