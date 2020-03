Duisburg: Zwei Maskierte überfallen Lottoladen mit Pistole

Zwei Maskierte haben eine Lottofiliale in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Duisburg. Zwei Maskierte haben eine Lottofiliale in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen überfallen. Sie haben die Inhaber mit Pistolen bedroht und flüchteten.

Zwei bisher Unbekannte haben Mittwoch eine Lottofiliale in Rumeln-Kaldenhausen überfallen. Beide Männer trugen laut Polizei eine Maske, als sie um 18.10 Uhr in die Filiale an der Giesenfeldstraße kamen.

Einer der Männer bedrohte die Inhaber mit einer Pistole und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Sie nahmen Bargeld und flüchteten zunächst zu Fuß. Nach etwa 100 Metern stiegen sie auf ein Motorrad oder einen Roller und fuhren in Richtung Moers davon.

Der Täter mit der Pistole soll ungefähr 1,80 Meter groß sein, eine dunkle Jacke sowie blaue Jeans und braune Schuhe getragen haben.

Der andere Mann soll 1,60 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug angeblich eine schwarze Jacke mit Fellkragen der Marke Wellensteyn, blaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Polizei bittet unter 0203/2800 um Hinweise.