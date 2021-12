Duisburg: Zwei Konzerte – eines nähert sich dem Paradies

In der Duisburger Rhein der Toccata-Konzerte spielt Christoph Schoener die Eule-Orgel in der Mercatorhalle.

Duisburg. Die Duisburger Philharmoniker haben an diesem Wochenende zwei Konzerte auf dem Spielplan. Festliches auf der Orgel – und Klänge von Rammstein.

Zu einem festlichen Orgelkonzert am Samstag, 4. Dezember, um 16 Uhr und dem Kammerkonzert am Sonntag, 5. November, um 19 Uhr laden die Duisburger Philharmoniker in die Mercatorhalle ein.

Im Toccata-Konzert präsentiert Christoph Schoener an der Eule-Orgel seine ganz persönliche musikalische Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit mit kunstvollen Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach und Guilmants Paraphrase über Händels „Tochter Zion“. Einen durch und durch romantischen Blick auf das Barockzeitalter warf auch Johannes Brahms in seinen Händel-Variationen, deren pianistische Virtuosität die kanadische Organistin Rachel Laurin kongenial auf die Orgel übertragen hat. Christoph Schoener wurde 1998 als Kirchenmusikdirektor an die Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg berufen, als Organist konzertierte er weltweit.

„Closer to Paradise“ heißt es dann mit Valer Sabadus und dem Ensemble „Spark“ am Sonntag. Der gerade mit dem Duisburger Musikpreis ausgezeichnete Countertenor wird begleitet von dem Quintett, das Vivaldi, Bach oder Mozart für den Dancefloor neu interpretiert. Von Vivaldi bis Rammstein, von Schumann bis Depeche Mode – „Spark“ liebt das Experiment. Im Programm „Closer to Paradise“ geht es um die ganz großen Gefühle. Auf dem Programm stehen Stücke von Vivaldi, Händel, Ravel, Fauré, Weill und Satie ebenso wie einige des Minimal-Music-Maestros Michael Nyman, des russisch-amerikanischen Komponisten Lev „Ljova“ Zhurbin, von Depeche Mode und Rammstein.

