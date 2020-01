Ein Rettungswagen brachte den Paketzusteller nach dem Zusammenprall in Duisburg-Marxloh ins Krankenhaus.

Duisburg. Auf einem Gehweg in Duisburg-Marxloh ist ein Paketzusteller mit einem jungen Radfahrer zusammengeprallt. Der 31-Jährige kam ins Krankenhaus.

Duisburg: Zusteller bei Kollision mit Radler (12) verletzt

Ein Paketzusteller hat sich in Duisburg beim Zusammenprall mit einem 12 Jahre alten Radfahrer verletzt.

Laut Polizei war der Junge am Donnerstagnachmittag um 15.10 Uhr auf dem Gehweg an der Wiesenstraße in Marxloh unterwegs. Als der 31 Jahre alte Zusteller aus einer Garagenausfahrt kam, konnte der junge Radfahrer nicht mehr ausweichen.

Duisburg: Paketzusteller stürzt zu Boden

Der 31-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Zwölfjährige überstand den Unfall unverletzt.