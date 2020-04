Duisburg: Zentralbibliothek öffnet wieder ab 29. April

Seit dem 14. März ist die Zentralbibliothek in Duisburg geschlossen. Ab dem 29. April darf sie mit Corona-Einschränkungen wieder betreten werden.

Duisburg. Duisburg nimmt den Betrieb der Zentralbibliothek wieder auf. Mit Corona-Einschränkungen: Besucher haben wenig Zeit fürs Aussuchen und Ausleihen.

Die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 öffnet wieder am Mittwoch, 29. April – mit Corona-Einschränkungen. Wer einen Bibliotheksausweis hat, kann sich auf den Etagen Medien aussuchen und ausleihen. Die Zahl der Besucher wird begrenzt, der Aufenthalt darf nicht länger als 30 Minuten dauern.

Dies gilt auch für die Kinder- und Jugendbibliothek, in der nur Medien ausgeliehen werden können. Zur Vorbereitung empfiehlt die Bibliothek, die Medien vorab online aus dem Medienkatalog OPAC herauszusuchen. Kinder unter zwölf Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, es dürfen maximal zwei Personen zusammen kommen. Auch Bibliotheksbesucher müssen Masken tragen und die Abstandsregel einhalten.

Zweigstellen bleiben vorerst geschlossen

Die Anmeldung eines neuen oder die Verlängerung des Ausweises sind möglich, bezahlt wird am Kassenautomat. Die Eintrittskarten für die ausgefallenen Veranstaltungen der Duisburger Akzente werden an der Infotheke im Foyer gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Wann die Zweigstellen öffnen, steht noch nicht fest. Bis dahin bieten die Bezirksbibliotheken Hamborn, Meiderich, Homberg-Hochheide und Rheinhausen weiterhin einen „Bib to go“-Service an. Medien können nach Vorbestellung per Anruf oder E-Mail abgeholt werden.

Die Zentralbibliothek ist am 29. und 30. April von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Montag, 4. Mai, gilt wieder: montags von 13 bis 19 Uhr; dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.