Duisburg: Zahl der Arbeitslosen sinkt im November weiter

Marcus Zimmermann, Leiter der Agentur für Arbeit in Duisburg, sagt: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Vergleich zum November des Vorjahres belebt.“

Duisburg. Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg ist im November erneut gesunken. Unsicherheit besteht mit Blick auf die künftigen Corona-Maßnahmen.

„Im November ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in Duisburg erneut gesunken. Mit 29.948 arbeitslos gemeldeten Duisburgerinnen und Duisburgern waren 510 Personen weniger als im Oktober von Arbeitslosigkeit betroffen, das entspricht einem Minus von 1,7 Prozent. Damit waren in diesem Monat 2.436 Personen oder 7,5 Prozent weniger als vor einem Jahr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 11,5 Prozent, 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert vom Oktober. Im November 2020 lag die Quote bei 12,5 Prozent und damit um 1,0 Prozentpunkt über dem aktuellen Wert.

„Der positive Trend am Arbeitsmarkt der vergangenen drei Monate setzt sich damit auch in diesem Monat weiter fort. Allerdings ist aktuell nicht seriös zu prognostizieren, welche Auswirkungen die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den kommenden Wochen entfalten werden“, erklärt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. Der Stellenmarkt zeige sich im November im Vergleich zum Vorjahr belebt. Aktuell sind 5.006 freie Arbeitsplätze unbesetzt.

Duisburger aller Altersgruppen profitieren von der Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die positive Entwicklung ist auch an den einzelnen Altersgruppen abzulesen. Mit 2.060 Personen waren im November 60 junge Leute unter 25 weniger von Jugendarbeitslosigkeit betroffen als im Vorjahresmonat. Diese Zahlen liegen um 17,2 Prozent unter dem Wert von November 2020.

weniger von Jugendarbeitslosigkeit betroffen als im Vorjahresmonat. Diese Zahlen liegen um 17,2 Prozent unter dem Wert von November 2020. Die Zahl der über 50-Jährigen Arbeitslosen sank im November um 139 oder 1,4 Prozent auf aktuell 9.626 und liegt um 35 (0,4 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Die darin enthaltene Zahl der arbeitslosen Personen über 55 Jahre sank im November auf 6.091 (-53). Das waren 296 Personen oder 5,1 Prozent mehr als im November 2020.

Möglichkeit von Kurzarbeit bis März 2022 verlängert

„Trotz aller Herausforderungen bietet der Duisburger Arbeitsmarkt Chancen auf den beruflichen Wiedereinstieg“, so Zimmermann. Sollten die Einschränkungen zur Eindämmung der steigenden Corona-Infektionen auch für die Unternehmen in Duisburg wieder zu Einbußen führen, sei die Kurzarbeit ein tragfähiges und bewährtes Unterstützungsangebot. „Hilfreich ist daher, dass in diesem Monat die maximale Bezugsdauer von 24 Monaten bis März 2022 verlängert wurde.“

