Duisburg wird zum Schauplatz eines neuen Psychothrillers

Duisburg. Autorin Irene Scharenberg lässt ihren neuen Roman wieder in Duisburg spielen. Der kommt ohne ihren Kommissar Willibald Pielkötter aus.

Die in Duisburg aufgewachsene Lehrerin Irene Scharenberg, die seit 2009 neun Bände ihrer Krimireihe um das Duisburger Ermittlerteam Pielkötter/Barnowski veröffentlicht hat, stellt mit „Näher als du glaubst“ erneut einen Krimi vor. Pielkötter macht Pause, aber Duisburg kommt in diesem Psychothriller wieder vor, unter anderem der Waldfriedhof und das Lehmbruck-Museum.

Es geht um Laura Teinert, die vier Jahre alt war, als ihre Mutter durch einen Unfall starb. Laura erinnert sich nicht an sie. Warum hat ihr Vater kein einziges Foto ihrer Mutter aufbewahrt, warum nie von ihr erzählt? Zu zweit haben sie versucht, sich ein gutes Leben zu machen. Die Alpträume, die Laura jede Nacht quälen, konnte er ihr nicht nehmen.

Laura zieht aus Duisburg nach Datteln

Sie ist 34, als ihr Vater stirbt. Damit gerät Lauras Leben völlig aus den Fugen. Sie bricht mit allem, trennt sich von ihrem Freund, kündigt ihre Stelle in einer Duisburger Galerie und zieht nach Datteln, in das Haus ihrer frühen Kindheit. Hier möchte sie zur Ruhe kommen, sich wieder der Malerei widmen, in ihr Heilung suchen.

Ihre einzige Verwandte, die demenzkranke Tante Margot, lebt in der Nähe in einer Seniorenresidenz. Laura besucht sie gern. Doch Nachbarn weichen ihr aus, sie findet Drohbriefe, jemand dringt in das Haus ein und zerstört ihre Bilder. Ihre Tante hilft ihr zu begreifen, welches Geheimnis Lauras Vater mit ins Grab genommen hat.

Irene Scharenberg signiert „Näher als du glaubst“ (Prolibris Verlag, 247 Seiten, 12,95 Euro) auf der Frankfurter Buchmesse am Sonntag, 24. Oktober. In Duisburg können bis zum 5. November Exemplare mit Widmung in der Buchhandlung Tausendundein Buch an der Oststraße 125 in Neudorf bestellt werden. Dort signiert die Autorin am 5. November zwischen 13 und 18 Uhr.

