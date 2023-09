Duisburg wirbt auf Kebags und Pizza-Kartons für Mülltrennung

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben eine unterhaltsame Aktion zur Mülltrennung gestartet. Was Kebags und Pizzakartons damit zu tun haben.

Die Mülltrennung ist ein zentrales Thema für eine nachhaltige und umweltbewusste Gesellschaft. Doch noch immer landen Abfälle, wie zum Beispiel Lebensmittelreste, in den falschen Tonnen. Um diesem Problem entgegenzuwirken und die Duisburgerinnen und Duisburger zu sensibilisieren, haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) die Kampagne „Voll im Trennt“ gestartet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Bei dieser Aktion wurden zuletzt 25.000 Dönerverpackungen bekannt als „Kebags“ und 8000 Pizzakartons an ausgewählte Imbisse in Duisburg verteilt. Bei den Kebags gibt es noch eine Besonderheit: Sie bestehen ausschließlich aus Papier – auf Alufolie kann komplett verzichtet werden. Zudem können 60 Prozent dieser Verpackung schon vor dem Verzehr bedenkenlos in der Papiertonne entsorgt und so auch recycelt werden.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg starten Aktion zur Mülltrennung

Doch diese Verpackungen sind nicht nur dazu da, die Snacks sicher zu transportieren – sie haben einen besonderen Zusatznutzen: Auf den Kebags und Pizzakartons ist ein deutlicher Sortierhinweis aufgedruckt, der den richtigen Umgang mit Abfällen mit Lebensmittelresten verdeutlicht.

Bei den Kebags gibt es auch einen Sortierhinweis – und eine Besonderheit: Sie bestehen nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe Duisburg ausschließlich aus Papier – auf Alufolie kann komplett verzichtet werden. Foto: Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Die Wirtschaftsbetriebe setzen dabei auf eine unterhaltsame Art der Aufklärung. Die Abbildungen auf den Verpackungen zeigen Mitglieder der Familie Müller. Diese hat sich auf Social Media bereits einen Namen gemacht, indem sie in kurzen Videos humorvoll über das Thema Abfalltrennung informiert. Mehr Informationen zur Kampagne gibt es online auf www.vollimtrennt.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg