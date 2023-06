Duisburg will Baumfällungen zählen und Bäumchen verschenken

Duisburg. OB Link und Dezernent Linne kündigen im Interview über Bäume in Duisburg eine Statistik zu gefällten Straßenbäumen an – und Geschenke für Bürger.

Sören Link will künftig zählen lassen, wie viele Straßenbäume in Duisburg gefällt werden. Das hat Duisburgs Oberbürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. In dem Themeninterview über Bäume und die umstrittene Duisburger Baum-Politik kündigte Link zudem an, die Stadt werde in den kommenden Jahren Tausende Obstbäumchen an die Duisburgerinnen und Duisburger verschenken.

Die Fällungen von Stadt- und Straßenbäumen sind immer wieder Anlass für Kritik an OB Link und Verwaltung, Groko und Wirtschaftsbetrieben. Die Stadt betont, Duisburg werde grüner, Kritiker bezweifeln dies.

Bäume in Duisburg: Grünsatzung statt Baumschutzsatzung

Im Dauerstreit über Fällungen auf Privatgrundstücken seit der Abschaffung der Baumschutzsatzung 2015 will Link mit weiteren Obstbaum-Aktionen und einer neuen „Grünsatzung“ punkten. Ein Entwurf solle der Politik bis Anfang 2024 vorgelegt werden. Weitere Themen des Interviews mit Link und Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne: die Platanen-Fällungen an der Wedauer Straße und der Protest dagegen, die Neugestaltung von Mercatorstraße und Bahnhofsvorplatz, Straßenbaum-Fällungen und Ausgleichspflanzungen, die Gärten von Link und Linne. Zum Interview:

■ Teil 1: Duisburger Baum-Zoff: Das sagen Link und Linne zu Vorwürfen

■ Teil 2: Herr Link, haben Sie schon mal einen Baum in Ihrem Garten gefällt?

Oberbürgermeister Sören Link (links) und Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne während des Interviews im OB-Büro. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

