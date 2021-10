Das Gesundheitsamt Duisburg ist mit dem Andrang am Impfbus (hier am Samstag, 9. Oktober in Meiderich) zufrieden. Dennoch lassen sich in Duisburg deutlich weniger Menschen impfen, seit es die mobilen Teams des Impfzentrums nicht mehr gibt. Der Anteil der Ungeimpften ist in Duisburg weiterhin überdurchschnittlich hoch.