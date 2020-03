Seit vor zwei Jahren das „Bodega del Puerto“ am Philosophenweg dichtgemacht hat, haben Freunde kleiner Appetithäppchen im Innenhafen vergeblich nach Tapas gesucht. Diese Zeit ist mit der Eröffnung des „Acht und Zehn“ vorbei. Denn Frank Kummeling, Geschäftsführer des „König Pilsener Wirtshaus“, eröffnet am Freitag neben seinem Lokal ein zweites: eine Weinbar. „Im Vordergrund stehen Weine und deutsche Tapas“, erklärt er.

Deutsche Tapas? Da das spanische Wort „Tapas“ lediglich „Kleinigkeiten“ bedeute, möchte Kummeling in seinem Lokal dieses Konzept „auf die deutsche Küche übertragen“. Darunter versteht der Niederländer, dass er typisch deutsche Spezialitäten wie Rinder- und Kohlrouladen in kleinen Portionen anbieten will.

Nach dem „Cake Cafe“ nun eine Weinbar

In den Räumen des „Acht und Zehn“ hat der 52-jährige Gastronom bis November noch das „Cake Cafe“ betrieben. Dass er nun ein anderes Konzept verfolgt, liege daran, dass ein Café für ihn Neuland gewesen sei: „Ich habe gemerkt, dass ein Café nicht so mein Ding ist und mir Abend-Konzepte besser liegen.“

Das „Acht und Zehn“ hat 50 Plätze, die Terrasse 100. Neben Wein, Bier und Tapas will Kummeling vier bis fünf Hauptgerichte sowie Käse- und Wurstplatten auftischen lassen. Auch vegane Kunden sollen nicht zu kurz kommen. Für diese werde beispielsweise Gemüse vom Grill angeboten.

Helles Holz, viel Blau: Das „Acht und Zehn“ ist modern, aber gemütlich eingerichtet. Foto: Kerstin Bögeholz

Nicht nur der Umbau der Räumlichkeiten habe wegen des aktuellen Handwerkermangels länger gedauert, erklärt Kummeling. „Auch Personal für die Gastronomie zu finden, ist unheimlich schwierig.“ Am Freitagnachmittag aber ist es soweit: „Ich kann gar nicht abwarten, dass es endlich losgeht.“

Kunden können über die App Getsby ordern

Der Name spielt übrigens auf die Hausnummer des Lokals an: Es liegt Am Innenhafen 8 bis 10 an. „Es ist wichtig, zeitgemäß aufzutreten“, sagt er.

Zeitgemäß präsentiert sich das „Hafeneck mit Flair“, wie Kummeling sein Lokal nennt, auch bei den Bestellmöglichkeiten. Getestet werden soll eine App namens „Getsby“: „Darüber können die Kunden einerseits Essen zum Mitnehmen bestellen, andererseits aber auch direkt in der Bar bestellen.“ Dabei bekommt jeder Tisch einen QR-Code, über den mit Hilfe der App im Lokal bestellt werden kann. Die App sei aber nur für die Gäste gedacht, „die an so etwas Spaß haben“. Den klassischen Tisch-Service werde es natürlich auch geben, sagt der Gastronom.

Craft-Biere und Köpi

Duisburg Drei Tage gibt es „Probier-Häppkes“ gratis Während das „Acht und Zehn“ unter der Woche und an Wochenenden erst ab 17 Uhr geöffnet ist, möchte Frank Kummeling im Sommer an den Wochenenden auch tagsüber öffnen. Eröffnet wird das „Acht und Zehn“ am Freitag um 17 Uhr. Bereits zur Eröffnung sowie das ganze Wochenende gibt es „kostenlose Probier-Häppkes“. Die Weinbar ist unter der Telefonnummer 0203/ 346 832 52 zu erreichen.

Dem niederländischen Unternehmer, der auch das „Pfannkuchenhaus“ im Centro betreibt, geht es darum, einen Ort zu schaffen, an dem die Leute zu einem leckeren Wein mit „Häppkes“ versorgt werden. „Doch dies sei nicht alles“, ergänzt er. „Neben dem Duisburger Heimatbier Köpi bieten wir auch wechselnde Craft-Biere aus Deutschland an.“ Zudem soll die Bar ihre Gäste alle paar Woche wieder mit neuen Gerichten überraschen.

