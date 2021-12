Duisburg: Weihnachten bis Neujahr – Wo es wann Brötchen gibt

Frische Brötchen aus der Backstube: Wo es Brötchen, Baguette und Brote an den Weihnachtsfeiertagen in Duisburg gibt.

Duisburg. Heiligabend, Silvester und Neujahr: Wo es wann in Duisburg frische Brötchen gibt. Eine Bäckerei öffnet sogar am ersten und zweiten Weihnachtstag.

Frische Brötchen gehören oft zu einem Feiertagsfrühstück dazu. Dabei haben über die Festtage nicht alle Bäckereien in Duisburg geöffnet. Wer auch an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen oder Neujahr nicht auf Brot, Baguettes oder Croissants verzichten möchte, findet in der Übersicht die richtigen Anlaufpunkte.

Die Bäckerei Döbbe betreibt in Duisburg acht Filialen. An Heiligabend gibt es bis 13 Uhr frische Brötchen, einzig die Filiale an der Westender Straße hat bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag bleiben die Backbetriebe geschlossen. Auch bei Bolten bleiben alle Filialen an den Weihnachtstagen geschlossen. Am Heiligen Abend sind die meisten der 35 Duisburger Geschäfte bis 13 Uhr, vereinzelt bis 14 Uhr geöffnet.

Schollin, Brinker: So haben Bäcker in Duisburg geöffnet

Die Bäckerei Schollin betreibt in Duisburg 13 Filialen. An Heiligabend haben alle Bäckereien bis 13 Uhr, vereinzelt auch bis 14 Uhr geöffnet, etwa an der Angermunder Straße in Großenbaum oder an der Holtener Straße in Neumühl. An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr bleiben die Betriebe geschlossen. An Silvester ist, je nach Filiale, zwischen 13 und 15 Uhr Feierabend.

Die Bäckerei Brinker, die im Stadtgebiet neun Filialen betreibt, hat an Heiligabend bis 14 Uhr, an Silvester je nach Standort bis 14 oder 16 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr bleiben die Backöfen kalt.

Frische Brötchen an Weihnachten: Es gibt in Duisburg eine Ausnahme

Welche Geschäfte an Heiligabend und Weihnachten öffnen dürfen, regelt das Ladenöffnungsgesetz des Landes NRW. Grundsätzlich dürfen an Sonn- und Feiertagen Geschäfte aufmachen, die Backwaren anbieten – und zwar maximal für fünf Stunden. Diese Regel gilt aber nicht am zweiten Weihnachtstag. Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf der Laden nur am ersten Tag geöffnet werden.

Duisburgerinnen und Duisburger müssen am 1. und 2. Weihnachtstag aber nicht zwangsläufig auf Brötchen vom Bäcker verzichten, denn es gibt eine Ausnahme: Die Kamps-Filiale im Hauptbahnhof darf öffnen, denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht.

>> Kamps im Hauptbahnhof

Die Filiale im Duisburger Hauptbahnhof hat Heiligabend bis 16 Uhr geöffnet.

im Duisburger Hauptbahnhof hat Heiligabend bis 16 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag ist Kamps von 6 bis 18 Uhr geöffnet.

ist Kamps von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Am zweiten Weihnachtstag sind die Mitarbeiter von 6 bis 19 Uhr für Kunden da.

sind die Mitarbeiter von 6 bis 19 Uhr für Kunden da. Auch Silvester (bis 18 Uhr) und Neujahr (bis 20 Uhr) gibt es frische Backwaren.

