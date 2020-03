Das Künstler-Duo „Deckkraft“ schlägt dem Corona-Virus ein Schnippchen: So wird die aktuelle Ausstellung im Atelierhaus Goldstraße der Düsseldorfer Künstler Walter Eul und Marc von Criegern, der für seine figürlichen Raum-Arrangements bekannt ist, am kommenden Sonntag, 22. März, um 15 Uhr ganz gefahrlos online gestellt.

Dann wird die Schau auch im benachbarten Restaurant Mimi e Rosa an der Dellstraße 36 unter dem Stichwort und Konzept „5/4“ zu sehen sein, über das man im Künstlerhaus und auch im Restaurant nähere gastronomische und künstlerische Informationen erhält. Die Kunstwissenschaftlerin Christine Kubatta wird in die Schau und Aktion einführen.

Duisburg: Pop-Art-Installation ist grell bunt

Zu sehen ist eine monumentale und grell bunte Pop-Art-Installation der auch in Duisburg bekannten Künstler aus Düsseldorf. Wobei die Farblandschaften der beiden Künstler durchaus im Wettstreit um die finale optische „Deckkraft“ stehen.

Für Presse-Berichterstatter bot sich nun aber schon zuvor die Gelegenheit, die Ausstellung ganz analog vor ihrer Online-Eröffnung im ersten Stock im Atelierhaus an der Goldstraße 15 zu besichtigen. Künstler und Gastgeber André Schweers und seine Freunde stellten anlässlich der Vorab-Besichtigung auch das neue Ausstellungs-Konzept des Künstlerhauses vor, das in diesem Jahr nach Aussage von Schweers seinen Schwerpunkt auf Installationen legen will. Auch wenn das Restaurant und die Ausstellungs-Eröffnung am Sonntag wegen Corona-Gefahr nicht besucht werden kann, so soll die künstlerische Aktion auch im Außenbereich des Restaurants wahrnehmbar sein. Informationen zur Online-Präsentation unter www.goldstrasse-15.de.