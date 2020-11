Duisburg: Warum heimischer Bienenwachs die Umwelt schont

Duisburg. Der Bedarf an Kerzen ist in diesem Jahr spürbar gestiegen – auch in Duisburg. Nicht jede Kerze ist aber auch schonend für Natur und Umwelt.

Mit dem 1. Advent bricht die Zeit der Lichter an. Gerade in diesen Pandemie-Tagen scheint das warme Licht einer Kerze für viele Menschen besonders wichtig zu sein. Vielleicht ist es auch ein kleiner Trost in dunkler Zeit.

Auf jeden Fall ist die Nachfrage gewachsen, wie Petra Manoah, Inhaberin des Knüllermarktes an der Münzstraße in der Altstadt bestätigt: „Wir verkaufen dieses Jahr sehr sehr viele Kerzen. Besonders Rosa liegt absolut im Trend.“ Auch manche Hersteller kommen mit der Produktion kaum nach. Die Kerzenmanufaktur Engels im niederrheinischen Kempen muss sich nach dem Frühjahrs-Lochdown anstrengen, den wachsenden Bedarf zu decken.

Doch wie ist es eigentlich um die Nachhaltigkeit von Kerzenwachs bestellt? Klar ist, dass Paraffine, aus denen die preisgünstige Massenware gefertigt wird, aus Abbauprodukten des Erdöls stammen. Diese Produkte rußen stark und geben oftmals gesundheitlich bedenkliche Stoffe in die Luft ab.

Bienenwachskerze als nachhaltiges Produkt

Die Alternative sind Stearinkerzen, hergestellt aus pflanzlichen oder tierischen Fetten. Zumeist ist es Palmöl, für dessen Anbau auch der Regenwald gefällt wird. Bleibt also nur die gute alte Bienenwachskerze als nachhaltiges, natürliches Produkt. Doch auch da gibt es keine Entwarnung. Das Wachs ist zwar unbedenklich, kommt aber in riesigen Mengen aus China oder Südamerika. Wer da die Transportwege einrechnet, kommt auch hier nicht auf den berühmten grünen Zweig.

Da lohnt sich eher der Gang zum heimischen Imker, um sich das Rohmaterial zu besorgen und selbst Kerzen zu basteln. „Ja, theoretisch kann man das machen“, sagt Jörg Sterling gedehnt. Der Duisburger ist Obmann für Honig im Imkerverband Rheinland und kennt sich mit dem Baumaterial seiner Schützlinge bestens aus. „Bienen bauen die Waben, um den Nachwuchs großzuziehen und um ihre Honigvorräte für den Winter zu verstauen“, erklärt er. Dabei schwitzen die Tiere aus sechs Wachsdrüsen winzige Wachsplättchen aus, die mehrfach durchgeknetet und dann zu den berühmten Waben verbaut werden. Das klingt nicht nur anstrengend, ist es anscheinend auch.

Duisburger Imker: Wachsproduktion benötig viel Bienenenergie

In der Zeit, in der die Baubiene Wachs schwitzt, produziert sie keinen Honig, braucht aber mehr Nahrung, was dann in der Endbilanz zu weniger Honig führt. „Um ein Kilo Wachs herzustellen, braucht die Biene die Energie von sieben bis 14 Kilo Honig“, erklärt der Fachmann. Da der Imker seinen Fokus eher auf dem Honig und weniger auf dem Wachs hat, hilft er seinen Völkern, indem er dem Bautrupp sogenannte Mittelwände zur Verfügung stellt.

„Mittelwände werden vom Imker aus altem Wachs hergestellt. Das sind dünne Platten mit vorgeformten Waben“, erklärt Sterling. Das kann man sich ein wenig wie ein Fertighaus vorstellen. Die Bienen müssen die Wände nur noch hochziehen, indem sie das vorhandene Wachs formen. Neu hinzuproduziert wird nur ein Bruchteil. So bleibt mehr Zeit zum Nektarsammeln und Honigmachen.

Originell Kerzen gibt es viele, wie diese Eisbärchen etwa. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, sollte darauf achten, aus welchen Material sie hergestellt sind. Foto: MATTHIAS GRABEN / Funke Foto Services

„So eine Wabe wird etwa zwei Jahre verwendet. Die Masse wird mit der Zeit immer dunkler, da aus den Eiern irgendwann Maden schlüpfen.“ Wenn so eine Wabe also „abgewohnt“ ist, wird sie vom Imker entfernt, eingeschmolzen und der entfernte Dreck kompostiert. Dann wird eine neue Mittelwand gegossen. Das sei eine perfekte Kreislaufwirtschaft, bei der wenig Überschuss entsteht.

Nachhaltigkeit: 20 Euro für ein Kilo Wachs

„Wenn ein Volk bei uns im Jahr zwei Kilo Wachs produziert, dann geht gut die Hälfte in die Wiederverwertung“, schätzt der Imker. Nach Adam Riese bleibt also ein Klumpen von etwa einem Kilo übrig. Und der hat einen stolzen Preis, denn ein Kilo Wachs kostet 20 Euro. „Das liegt daran, dass wir in unseren Breitengraden eine sehr kurze Bienensaison haben“, sagt Jörg Sterling. Die aktive Phase geht bei uns von Anfang April bis Ende Juni, dann ist Schluss. In der Zeit muss alles über die Bühne gegangen sein, von Larven aufziehen, Waben bauen bis hin zum Vorrätesammeln und korrekt eintuppern.

In wärmeren Regionen haben die Insekten viel mehr Zeit. Dementsprechend sind die Erträge, sowohl was den Honig als auch das Wachs angeht, wesentlich höher und damit auch kostengünstiger. Trotzdem steht es nach Einschätzung von Jörg Sterling gar nicht schlecht für die hiesige Honigbiene: „Es klingt paradox, aber in den ehemaligen Industrielandschaften geht es vielen Insekten heute wesentlich besser, als draußen auf dem Land.“

Während dort riesige Monokulturen gedeihen, deren Feldgrenzen mit Insektiziden gespritzt werden, hat sich auf den Industriebrachen, den Grünstreifen der Autobahnzubringer und nicht zuletzt auf Bahntrassen eine vielfältige Natur ihre Nische zurückerobert, die eine gute Lebensgrundlage für Insekten und Bienen ist. Leider macht das die Kerzen nicht nachhaltiger. Wer aber bereit ist, den Kilopreis für heimisches Wachs zu bezahlen, für den lohnt sich der Weg zum Imker definitiv.