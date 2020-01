Duisburg. Die Polizei in Duisburg warnt wieder vor allem Senioren vor Anrufern, die mit dem Enkeltrick oder als falsche Kripobeamten Geld abzocken wollen.

Duisburg: Warnung vor Enkeltrick und falschen Polizisten

Die Polizei in Duisburg warnt insbesondere Senioren: Zurzeit versuchen demnach Anrufer wieder mit dem Enkeltrick und als falsche Kripobeamte zumeist ältere Bürger am Telefon unter Druck zu setzen und ihnen Geld abzuzocken. In den vergangenen zwei Tagen hat die Leitstelle der Polizei rund 60 Anrufe von Duisburgern angenommen, die über den falschen Polizisten oder Enkel mit Geldsorgen berichteten.

Beim Enkeltrick gibt ein mutmaßliches Familienmitglied vor, in einer finanziellen Notsituation zu sein und bittet deswegen eindringlich um Bargeld. Wer einen solchen Anruf bekommt, sollte laut Polizei sofort auflegen und bei seinen Verwandten überprüfen, ob sie wirklich in Not sind. Die Trickdiebe wenden gezielt Fragetechniken an, mit denen sie die Betroffenen hinters Licht führen. Dabei sind die Betrüger sehr überzeugend und setzen mit langen Gesprächen bevorzugt zur Schlafenszeit ihre Anrufer unter Druck.

Die perfiden Maschen der Trickbetrüger in Duisburg

Das gilt auch für den falschen Polizisten. Hier geben sich die Trickbetrüger als Kripobeamte aus und erklären oft, dass sie Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen hätten. Bei denen habe man eine Liste mit Namen gefunden. Auf dieser stehe auch der Name der Betroffenen. Deswegen seien die Wertsachen nicht mehr sicher.

Auch hier gilt laut Polizei: Sofort auflegen! Die echte Polizei nimmt keine Wertsachen mit oder verwahrt diese im Auftrag der Bevölkerung. Im Zweifel sollte die echte Polizei unter 0203/2800 benachrichtigt werden.