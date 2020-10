Der VW Golf musste in Duisburg von einem Abschleppunternehmen befreit werden.

Kurios Duisburg: VW Golf bleibt in frischem Beton stecken

Duisburg. Kurioses Bild in Duisburg-Wanheimerort: Ein 72-Jähriger ist mit seinem Golf im frisch verlegten Beton steckengeblieben und musste befreit werden.

Kuriose Szene am Donnerstagmorgen in Duisburg-Wanheimerort: Ein VW Golf ist um 9.20 Uhr an einer Baustelle auf der Wanheimer Straße im frisch verlegten Beton steckengeblieben.

Nach Aussagen des 72 Jahre alten Fahrers habe eine „unklare Verkehrsführung“ in Höhe der Rheintörchenstraße zum dem Missgeschick geführt.

Duisburg: Abschleppdienst befreit Auto nach Missgeschick

Glück im Unglück: Ein Abschleppdienst war schnell vor Ort und konnte das Auto abschleppen, bevor der Beton hart wurde. Verletzt wurde niemand.