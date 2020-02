Duisburg: Volksbank, Sparkasse und Co. – das kosten Konten

In Duisburg haben Bankkunden die Qual der Kontowahl. Egal ob Sparkasse, Volksbank oder Sparda-Bank – eines haben sie alle gemeinsam: Für ein Girokonto oder zusätzliche Leistungen erheben Banken Gebühren. Doch Kontomodelle und Preise unterscheiden sich erheblich. Ein Girokonto-Vergleich verschafft einen Überblick über Angebote der Bankinstitute der Stadt.

Wie hoch sind die Gebühren für ein Girokonto? Welche kostenfreien Kontomodelle gibt es und welche Sparmöglichkeiten bieten Online-Konten?

Sparda-Bank West: Zwei Filialen in Duisburg

In Duisburg betreibt die genossenschaftlich organisierte Sparda-Bank West zwei Filialen: am Hauptbahnhof in der Kammerstraße sowie in Wedau am Markt. Neben den zwei Geschäftsstellen betreibt das Institut in Duisburg drei SB-Center.

Die Sparda-Bank West hat für den 1. April 2020 eine Erhöhung der Kontoführungsgebühren erklärt. Einst hatte das Institut mit ihrem gebührenfreien Girokonto Kunden angelockt. „Unser Angebot ist nach wie vor preiswert, transparent und fair“, teilt eine Sprecherin mit.

Das Kontomodell „SpardaGiro Flex“ kostet zukünftig sechs Euro monatlich, unabhängig vom Gehaltseingang. Bisher lag die Gebühr bei 2,50 Euro, das macht eine Steigerung von 140 Prozent. In dem Preis sind laut Auskunft der Sparda-Bank West alle Zahlungsaufträge enthalten.

Gibt es bei der Sparda-Bank West gebührenfreie Kontomodelle?

Die Filiale der Sparda-Bank-West am Ostausgang des Hauptbahnhofs. Das Institut hat für April drastische Führungsgebühren angekündigt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Zwei Kontomodelle sind weiterhin gebührenfrei: Wer sein Konto online führt im Tarif „Sparda Giro Online“ mit Gehalts-, Lohn- oder Renteneingang – wobei die Höhe des Eingangs unerheblich ist – zahlt keine Kontoführungsgebühren.

Ohne Lohn-, Gehalts- oder Renteneingang kostet dieses Kontomodell drei Euro Gebühr monatlich. Zusätzliche Kosten fallen für Onlinekunden in der Filiale an: Zahlungsaufträge am Schalter oder per Papierbeleg kosten fünf Euro pro Auftrag.

Schüler, Azubis und Studenten zahlen im Tarif „SpardaYoung+“ bis zum 28. Lebensjahr keine Kontoführungsgebühren. Sowohl im „Flex“- als auch im „Online“-Tarif kommen 20 Euro jährlich für eine optionale Bankkarte hinzu.

Der Vergleich zeigt: Bei vielen Instituten ist eine Debitkarte aber kostenlos.

Sparkasse Duisburg: 31 Geschäftsstellen – zwei Kontomodelle

Die öffentlich-rechtliche Sparkasse betreibt in Deutschland rund 23.200 Geldautomaten. In Duisburg hat das Institut 31 Geschäftsstellen – zuzüglich SB-Stellen und Beratungscenter. Die Sparkasse bietet Kunden zwei gängige Kontomodelle.

Im „Klassik“-Tarif zahlen Kunden pro Monat 4,98 Euro. Enthalte Leistungen sind die Ausgabe einer Debitkarte, Zugang zum Online-Banking und die Einrichtung von Daueraufträgen.

Für Überweisungen per Online-Banking und am SB-Terminal fallen pro Buchung 20 Cent an. Bei Kartenzahlungen mit der Debitkarte kassiert die Sparkasse 40 Cent zusätzlich – eine Gebühr, die im Vergleich der sieben Bankinstitute nur die Sparkasse erhebt.

Sparkasse: „Komfort“-Tarif vereinfacht Blick im Gebührendschungel

Das zweite Modell der Sparkasse: Der „Komfort“-Tarif für 8,98 Euro pro Monat. Kunden erhalten bei diesem Konto neben der Debitkarte eine Kreditkarte. Überweisungen per Online-Banking, Lastschrift und Kartenzahlungen sind in dieser Tarifstufe kostenlos.

Für Schüler und Azubis (bis zum 27. Lebensjahr) sowie Studenten (bis zum 30. Lebensjahr) bietet die Sparkasse ein kostenfreies Girokonto an. Ein Mindestgeldeingang ist nicht notwendig. Zusätzlich ist für Studenten eine Kreditkarte inklusive.

Targobank: Ab 600 Euro Geldeingang ist das Online-Konto kostenlos

Die Targobank hat in Duisburg sechs Filialen und ist in der Innenstadt, in Hamborn, Walsum, Wanheimerort, Rheinhausen und Meiderich vertreten. Zusätzlich gibt es einen SB-Automaten am Harry-Epstein-Platz.

Die Targobank in Duisburg: Ab einem monatlichen Geldeingang von 600 Euro ist das Online-Girokonto kostenlos. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Das Online-Konto der Targobank ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 600 Euro oder einem kontinuierlichen Bankguthaben von über 10.000 Euro kostenlos. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kostet das Girokonto 3,95 Euro pro Monat. Daueraufträge, die Ausführung einer Lastschrift oder Bargeldauszahlungen an den rund 3.200 Automaten in Deutschland sind kostenfrei. Für Überweisungen am Schalter oder telefonisch durch Mitarbeiter werden 3,50 Euro zusätzlich abgebucht.

Targobank: Kostenloses Konto vor dem 30. Lebensjahr

Bei einem monatlichen Geldeingang von 2000 Euro ist das „Komfort-Konto“ für Kunden attraktiv: Am Schalter sind Überweisungen und die Änderung von Daueraufträgen dann kostenlos. Ohne den monatlichen garantierten Geldeingang liegen die Führungsgebühren für dieses Konto bei 8,95 Euro.

Bis zum Erreichen des 30. Lebensjahres ist das Konto bei der Targobank kostenlos. Es gibt keine Zusatzkosten, etwa durch Überweisungen am Schalter.

Commerzbank: Sieben Filialen in Duisburg

Bei einem monatlichen Geldeingang von 1200 Euro gibt es bei der Commerzbank das „0-Euro-Konto“. Doch der Name ist irreführend: Zwar fallen keine Kontoführungsgebühren an, doch etwa Ein- und Auszahlungen am Schalter werden mit 1,50 Euro pro Überweisung berechnet. Die Ausführung von Daueraufträgen ist kostenlos. Ohne den garantierten Einzahlungsbetrag von 1200 Euro kostet das Girokonto 9,90 Euro im Monat.

Unabhängig von Einzahlungsbeträgen ist die Konto-Variante „Klassik“: Für eine Pauschale von 4,90 Euro monatlich sind etwa Ein- und Auszahlungen am Schalter inklusive, ebenso die Einrichtung von Daueraufträgen.

Für Schüler, Azubis und Studenten gibt es das „StartKonto“ – ein kostenloses Girokonto bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Ein- und Auszahlungen am Schalter werden von der Commerzbank mit 1,50 Euro zusätzlich belastet.

Postbank: Sparmöglichkeit für Gutverdiener und ein Online-Tarife

Aktuell betreibt die Postbank in Duisburg drei Filialen. Das Girokonto „Postbank Giro plus“ ist für 4,90 Euro pro Monat verfügbar – unabhängig vom monatlichen Geldeingang. Für Kunden, die ihr Konto online führen möchten, steht das Konto „Postbank Giro direkt“ für 1,90 Euro pro Monat zur Verfügung – für Studenten und Auszubildende ist dieses Konto sogar gebührenfrei.

Überweisungen und die erstmalige Ausführung von Daueraufträgen, die über telefonische Kundenberater erfolgen, kosten 2,50 Euro (im direkt-Tarif) oder 90 Cent (im Plus-Tarif). Bargeldauszahlungen am Schalter werden im Online-Tarif mit 1,50 Euro berechnet, im Plus-Tarif sind sie kostenlos. Onlinekunden zahlen für den Druck von Kontoauszügen am Service-Terminal 50 Cent.

Gutverdiener mit einem monatlichen Mindestgeldeingang von 3000 Euro bietet die Postbank das Kontomodell „Giro extra plus“ kostenlos an – sonst 10,90 Euro im Monat. Dann ist auch eine Kreditkarte gebührenfrei – bei den anderen Tarifen 29 Euro im Jahr. Ebenso Bargeldauszahlungen am Automaten im Ausland (bei den anderen Tarifen 2,5 Prozent des Abbuchungsbetrages, mindestens fünf Euro).

Deutsche Bank: Fünf Filialen in Duisburg

Die Deutsche Bank an der Königstraße in Duisburg. In der Stadt gibt es fünf Filialen. Foto: Udo Gottschalk / FUNKE Foto Services

Für Kunden der Deutschen Bank, die ihre täglichen Bankgeschäfte weitgehend online erledigen möchten, steht das „Aktiv Konto“ für 5,90 Euro pro Monat zur Verfügung. Überweisungen über einen Mitarbeiter im telefonischen Kontakt oder in der Filiale kosten 1,50 Euro pro Auftrag. Der gleiche Betrag wird für Daueraufträge berechnet, die in der Filiale oder im telefonischen Kontakt erteilt werden. Das gilt auch für das sonst kostenfreie „Junge Konto“ der Deutschen Bank, das sich exklusiv an Schüler, Auszubildende und Studenten bis einschließlich 30 Jahre richtet. Bei dem Girokonto im „Best“-Tarif für 11,99 Euro pro Monat entfallen diese Zusatzkosten.

Ein Vorteil für Kunden der Institute Commerzbank, Deutsche Bank und Postbank: die drei genannten Banken gehören zur „Cash Group“. Alle Kunden können sich an Geldautomaten anderer Cash-Group-Mitglieder kostenlos Bargeld auszahlen lassen.

Volksbank: Rabatte für Genossenschaftsmitglieder

Die genossenschaftlich organisierte Volksbank führt in Duisburg acht Geschäftsstellen: In Mitte, Innenhafen, Meiderich, Walsum, Röttgersbach, Sittardsberg, Alt-Hamborn und Rheinhausen.

Für ein Online-Konto entfällt eine Gebühr von monatlich 5,90 Euro. Genossenschaftsmitglieder zahlen zwei Euro weniger pro Monat. Für Ein- und Auszahlungen am Schalter entfallen 2,50 Euro Gebühr. Im „Komfort“-Tarif für 10,90 Euro (Mitglieder erhalten zwei Euro Ermäßigung) ist diese Leistung inklusive. Bis zum Alter von 27 Jahren ist das Girokonto bei der Volksbank kostenfrei.