Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt? Familienstreit eskaliert

Ein Familienstreit im Duisburger Norden ist in der Nacht zu Freitag eskaliert. Ein 30-Jähriger soll einen Verwandten mit einem Messer angegriffen haben. Der mutmaßliche Täter konnte an der Schlachthofstraße gefasst werden.

Duisburg. Ein Familienstreit ist in Duisburg eskaliert: Zum Einsatz kam wohl ein Messer. Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Ein Familienstreit ist in der Nacht zu Freitag in Duisburg eskaliert. Laut Angaben der Polizei soll ein 30-Jähriger einen Verwandten (60) mit einem Gegenstand verletzt haben. Dabei soll es zu mehreren Schnittverletzungen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Duisburg bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Was war in dem Mehrfamilienhaus an der Kopernikusstraße in Röttgersbach passiert? Gegen 0.40 Uhr soll es an der Wohnungstür des Opfers geklingelt haben, berichtete der 60-Jährige gegenüber der Polizei. Unvermittelt soll ihn sein Verwandter wohl mit einem Messer angegriffen haben, Pfefferspray kam zum Einsatz. Dann flüchtete er.

Familienstreit in Duisburg: Polizei fasst Verdächtigen

Hausbewohner alarmierten die Polizei, die eine Sofortfahndung einleitete. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt konnten zivile Polizeibeamte den Verdächtigen im Bereich Schlachthofstraße/Wittbachstraße festnehmen. Sie stellten die mutmaßlichen Tatwaffen, das Pfefferspray sowie ein Messer, sicher.

Während der Festnahme versammelten sich Familienangehörige und Bekannte und sorgten für Unruhe, heißt es im Polizeibericht. Verstärkungskräfte der Polizei rückten an und stellten sicher, dass der Einsatz ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen in Polizeigewahrsam. Das 60 Jahre alte Opfer wurde im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Polizei nicht.

Warum der Verdächtige seinen Verwandten attackiert haben soll, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg. Einen Bezug zum Clan- oder Rockermilieu schließen die Ermittler derzeit aus. Der 30-jährige Verdächtige wird am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

