Duisburg verschenkt Obstbäume: Ansturm auf 4000 Bäumchen

Duisburg. Insgesamt 4000 Obstbäume verschenken OB Link und die Wirtschaftsbetriebe an Duisburger. Ausgabe nur gegen Reservierungsbestätigung.

Auch bei der zweiten Runde der Obstbaum-Aktion der Stadt Duisburg hat es einen wahren Ansturm gegeben. Innerhalb weniger Stunden war der Nachschlag von 1000 weiteren Bäumchen vorreserviert.

Insgesamt verschenken Oberbürgermeister Sören Link und die Wirtschaftsbetriebe 4000 Obstbäume an Duisburgerinnen und Duisburger.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Ausgabe der Apfel-, Kirsch-, Quitten- und Pflaumenbäumchen erfolgt am Samstag, 14. Oktober, von 8 bis 13 Uhr gegen Vorlage der Bestellbestätigung an zwei zentralen Orten im Stadtgebiet: Am Betriebshof Meiderich unter der A 59 (Zufahrt über die Bürgermeister-Pütz-Straße, 47137 Duisburg) und am Parkplatz des Waldfriedhofs (Düsseldorfer Straße 601, 47055 Duisburg).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg