Duisburg verschenkt erneut 3000 Bäume: Vorbestellung Pflicht

Duisburg. Duisburg verschenkt erneut 3000 Obstbäume. Interessierte müssen vorbestellen – und sich beeilen. Wer zuletzt leer ausging, wird nicht bevorzugt.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Die Stadt verschenkt erneut 3000 Obstbäume an interessierte Bürger. Ab sofort können Duisburgerinnen und Duisburger bis zu drei Bäume mit einer Stammhöhe von 80 bis 120 Zentimetern umsonst bestellen.

Noch stehen die Apfel-, Kirsch-, Quitten- und Pflaumenbäumchen in einer Baumschule in den Niederlanden. Am Samstag, 14. Oktober, werden sie dann an zwei Standorten im Duisburger Süden und Norden verschenkt (Details: siehe unten).

Damit setzen die städtischen Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) ihre Aktion vom Frühjahr fort. Im März übertraf die Nachfrage alle Erwartungen. Der Andrang war so groß, dass die Stadt statt der ursprünglich geplanten 1500 Obstbäume sogar 3000 verteilte. Das war möglich, weil die Wirtschaftsbetriebe kurzfristig nachbestellen konnten.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg zur Obstbaum-Verteilung: „Haben aus Fehlern gelernt“

Aber auch diese Menge war nach drei Tagen vergriffen. Rund 600 Interessenten mussten vertröstet werden, was neben Freude auch Kritik auslöste. „Das zeigt, wie groß der Bedarf ist“, sagt Oberbürgermeister Sören Link bei der Ankündigung der neuen Aktion „3000 Bäume für Duisburg“. Er sieht die Anlaufschwierigkeiten der ersten Aktion gelassen.

Am 14. Oktober werden 3000 Obstbäumchen an Duisburger verteilt, die vorbestellt haben. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Wir haben aus Fehlern gelernt“, räumt Uwe Linsen, Vorstand der Wirtschaftsbetriebe, ein. Im Frühjahr sollten sich Interessierte per E-Mail melden, erhielten dann eine Bestätigung, mit der sie die gewünschten Bäume abholen konnten. Das Problem: Viele hatten beim Abholtermin die Bestätigung nicht dabei, erhielten aber dennoch Bäume. Weggeschickt wurde niemand, der lange in der Schlange angestanden hatte.

Obstbäume werden nur nach Vorbestellung und gegen Bestätigung ausgegeben

Das läuft jetzt anders: Wer nun Bäume haben will, muss seine Daten auf der Webseite der Wirtschaftsbetriebe (Hompage: wb-duisburg.de) im „meineWBD-Shop“ (shop.meine-wbd.de) über die Kachel „Obstbäume“ (Direktlink: shop.meine-wbd.de/de/c/trees) und dort die gewünschten Bäume und den Abholort angeben.

Es folgt eine Bestätigung per E-Mail, die bei der Abholung zwingend vorgelegt werden muss: „Bäume werden nur an registrierte Personen abgegeben, die ihre Bestellbestätigung vorlegen“, so Linsen. Das gehe auch digital über das Smartphone.

WBD: Wer im März leer ausging, kann nicht bevorzugt werden

Diejenigen, die im Frühjahr leer ausgingen, könnten nun aber nicht bevorzugt zum Zuge kommen. Denn es liege aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Liste mit den Interessenten der ersten Aktion vor.

Auch werde nicht überprüft, ob Interessenten Eigentümer eines Gartens sind beziehungsweise eine Pflanzung mit ihrem Vermieter abgesprochen haben – ob sie Duisburg also mit dem aus öffentlichen Geldern finanzierten Geschenk tatsächlich grüner machen. „Wir vertrauen darauf, dass die Bürger das mit ihren Vermietern vorab klären“, sagt Oberbürgermeister Link.

„Wir haben jetzt 3000 Bäume bestellt, um alle versorgen zu können. Wir sehen im System, wie groß die Nachfrage ist und können gegebenenfalls nachsteuern“, sagt Linsen. Soll heißen: Ein paar hundert Bäume ließen sich eventuell noch nachbestellen. Aber grundsätzlich gelte: Verteilt werde nur so lange, wie der Vorrat reicht.

OB Link: Fortsetzung so lange, „wie Bedarf besteht“

Interessierte sollten also nicht zögern. Insgesamt verschenkt die Stadt somit in diesem Jahr 6000 Bäume an ihre Bürger. Link will die Aktion so lange fortsetzen, „wie Bedarf besteht und wir uns die Aktion leisten können“.

Die 3000 Obstbäume, die im Oktober verteilt werden, kosten knapp 100.000 Euro. Das Geld stammt aus einem Sonderbudget in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die Jahre 2022 und 2023. Es wurde vom Stadtrat bereitgestellt, um Duisburg grüner und lebenswerter zu gestalten. Die Obstbäume in den privaten Gärten sollen helfen, Insekten Lebensraum zu schaffen und damit die Biodiversität zu fördern.

Link: „Jede neue Grünfläche in unserer Stadt ist wichtig für unser Ökosystem, lädt zum Verweilen ein und verbessert so ganz erheblich die Lebensqualität von uns allen.“

>> Ausgabe der Obstbäume an zwei Orten zur selben Zeit

Auf der Webseite der Wirtschaftsbetriebe können die Bürger bei der Bestellung auch angeben, wo sie die Bäume abholen wollen: am Betriebshof Meiderich unter der A59 (Zufahrt über die Bürgermeister-Pütz-Straße, 47137 Duisburg) oder am Parkplatz des Waldfriedhofs (Düsseldorfer Straße 601, 47055 Duisburg).

Die Ausgabe gegen Vorlage der Bestätigung findet an beiden Orten jeweils am Samstag, 14. Oktober, von 8 bis 13 Uhr statt.

