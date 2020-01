Duisburg: Uni-Theatergruppe „Duet“ spielt eine Tragödie

Mit der Auswahl ihrer Stücke setzt „Duet“, die englischsprachige Theatergruppe der Universität Duisburg-Essen, jedes Jahr besondere Akzente. Diesmal geht es mit „Big Love“ des US-amerikanischen Autors Charles L. Mee um Flucht und Zwangsheirat Angeregt wurde Charles L. Mee durch Völkermorde und Fluchtbewegungen in Ruanda und im Kosovo, zudem bezieht er sich auf das selten gespielte antike Drama „Die Schutzflehenden“ von Aischylos. Die Uraufführung war im Jahr 2000 in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky.

Nicole Winkler, die die Theatergruppe mit Ulrike Wright leitet: „Es geht um Frauen, die nicht von Männern geheiratet werden möchten, die sie nicht kennen.“ Wie bei Aischylos sind es hier griechische Frauen, die über die Adria fliehen und an der italienischen Küste stranden. Die Bräutigame sind den Frauen jedoch dicht auf den Fersen und treffen auch bald ein.

Auch Kampf und Tanzsequenzen müssen die Darsteller bewältigen

15 Darsteller zeichnen differenzierte Charaktere. „Es gibt bei den Frauen eine echte Männerhasserin, aber auch eine Figur, die sich wirklich in ihren Bräutigam verliebt“, so Winkler. Die Sympathien des Autors liegen zwar bei den Frauen, gleichzeitig würden diese aber auch kritisch gesehen, weil die Anführerin die Geschlechtsgenossinnen unter Druck setzt und manipuliert.

Winkler und Wright haben stumme Rollen eingefügt, um den Konflikt zu intensivieren. Die hohe Emotionalität des Stückes äußere sich durch eine sehr körperliche Spielweise, wie Winkler sagt: „Wie haben Ausbrüche an Wut, die deutlich über das hinausgehen, was von unseren Akteuren bisher gefordert war. Zudem gibt es Kampf und Tanzsequenzen.“

Regisseurinnen betonen: Alle im Team sind wichtig

Jedes Mitglied des Teams sei wichtig, so Winkler: „Ohne unsere Beleuchter würden die Charaktere und Stimmungen auf der Bühne gar nicht in das richtige Licht gerückt werden, ebenso wenig ohne passende Toneinspielungen.“ Auch wenn das Werbeplakat für „Big Love“ an eine Komödie im Stile von „My Big Fat Greek Wedding“ erinnert, betont Nicole Winkler, dass eine Tragödie auf dem Spielplan steht.

Die Aufführungen finden am 29., 30. und 31. Januar um 19,30 in der Aula Geibelstraße 41 statt. Die letzte Vorstellung geht am 1. Februar bereits um 17.30 Uhr über die Bühne. Kartenvorbestellungen (6, ermäßigt 3 Euro) unter duet@uni-due.de empfohlen.