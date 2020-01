Duisburg. Ein Unfall führt am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der A3 bei Duisburg. Portal meldet eine Stunde Verzögerung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Unfall auf A3 führt zu kilometerlangem Stau

Ein Verkehrsunfall auf der A3 hat am Donnerstagmorgen einen mehrere Kilometer langen Stau auf der A3 zwischen Duisburg und dem Kreuz Breitscheid ausgelöst. Laut Polizei krachten zwei Autos in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Wedau ineinander.

Laut WDR sei an der Unfallstelle nur eine der drei Fahrspuren in Richtung Köln frei, teilte der WDR gegen 7.40 Uhr mit. Der Verkehr staue sich auf bis zu acht Kilometer, hieß es. Das Verkehrsportal Straßen.NRW zeigte Stau bereits am dem Kreuz Oberhausen in Fahrtrichtung Köln an. Auch auf der A40 staute sich der Verkehr in Richtung Kreuz Kaiserberg für mehrere Kilometer.

Details zum Unfall waren bei der Autobahnpolizei am Morgen nicht zu erfahren. Verletzte soll es nicht gegeben haben. „Bergungsunternehmen sind bereits bestellt“, sagte ein Sprecher.