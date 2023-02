In Duisburg-Hochemmerich wurde ein Wettbüro überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Raubüberfall Maskierter Mann bedroht Wettbüro-Mitarbeiterin in Duisburg

Duisburg-Hochemmerich. Mit einer Waffe hat ein Unbekannter den Mitarbeiter eines Wettbüros in Duisburg-Hochemmerich bedroht und Geld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein maskierter Mann hat am Sonntagabend in Duisburg-Hochemmerich ein Wettbüro ausgeraubt.

Gegen 21.50 Uhr stürmte der Täter in das Ladenlokal an der Asterlager Straße, bedrohte eine 27 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Waffe, griff in die Kasse und flüchtete mit Bargeld als Beute.

Kripo Duisburg sucht Wettbüro-Räuber

Die Kripo ist auf der Suche nach dem Räuber und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht: Demnach soll der Unbekannte etwa 1,70 Meter groß und stämmig sein. Zur Tatzeit war er komplett in Schwarz gekleidet und hatte seine Kapuze oder Mütze tief ins Gesicht gezogen. Der Wettbüro-Mitarbeiterin fielen besonders seine Silikonhandschuhe auf.

Zeugenhinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

