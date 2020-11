Duisburg: Um Schulen und Kitas gilt ab Montag Maskenpflicht

Duisburg. Um Schulen und Kitas in Duisburg gilt ab Montag eine Maskenpflicht. Begründung: Schüler und Eltern stehen vor den Einrichtungen eng zusammen.

Rund um Schulen und Kitas in Duisburg gilt ab Montagmorgen eine Maskenpflicht . Zuletzt hatten sich Anwohner besonders über die Zustände vor Berufskollegs beschwert. Dort standen größere Gruppen ohne Masken und Abstand.

Der Krisenstab der Stadt hat auf die Beschwerden reagiert und die Allgemeinverfügung erweitert: Ab Montag, 0 Uhr, müssen Schüler im direkten Einzugsgebiet von 150 Metern um die Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht werde über die Einrichtungen kommuniziert, heißt es aus dem Rathaus.

Anwohner beschweren sich: Stadt Duisburg führt Maskenpflicht um Schulen ein

„Gerade direkt außerhalb des Schulgeländes treffen sich die Schülerinnen und Schüler in der Pause oder nach Schulschluss und stehen oft eng zusammen“, erklärte Stadtsprecherin Anja Kopka zur Einführung der Maskenpflicht. Zuvor hatte unter anderem eine Anwohnerin des Bertolt-Brecht-Berufskollegs im Süden über die Situation vor der Schule berichtet: „Massen stehen Kopf an Kopf zusammen ohne Maske. Ein maximales Risiko für alle.“

Die Schulleitung hatte daraufhin einen Appell auf der Schul-Homepage veröffentlicht: „Zurzeit geben wir als Schule kein gutes Bild ab. Auch wenn Sie den Schulhof verlassen, gelten die Corona-Schutzverordnung und der gesunde Menschenverstand. Es macht wenig Sinn, wenn wir im Unterricht und auf dem Schulhof die Masken nutzen und in den Pausen zu Dutzenden am Straßenrand ohne Masken und Abstand so tun, als ginge Corona uns nichts an.

Masken müssen auch vor Kitas in Duisburg getragen werden

Ähnliche Probleme haben während der Corona-Krise bereits weitere Nachbarn und Leitungen von Schulen im gesamten Stadtgebiet geschildert.

Eine Maskenpflicht greift ab Montagmorgen auch vor Kindertagesstätten – sie richtet sich an die Eltern. Auch sie stünden eng zusammen und kämen ins Gespräch, wenn sie ihre Kinder in der Kita abgegeben hätten, berichtete Stadtsprecherin Kopka.

