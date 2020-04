Duisburg: Tuner beschweren sich über Polizei-Kontrollen

Duisburg. Noch vor „Car-Freitag“ sind Polizei und Tuningszene im Duisburger Norden aneinandergeraten. Poser beschweren sich über Kontrollen in Hamborn.

Schon vor dem „Car-Freitag“, dem selbsternannten Feiertag der Tuner- und Poserszene, sind Polizei und Autofahrer im Duisburger Norden aneinandergeraten.

Nach Angaben der Polizei beschwerten sich die Poser und Tuner in der Nacht zu Donnerstag, weil Beamte einen Fahrstreifen am Szenetreffpunkt an der Duisburger Straße in Alt-Hamborn für Kontrollen abgesperrt hatten.

Duisburg: 80 Autos fahren mit Hupkonzert durch Walsum

Nicht weit entfernt fielen im Bereich des Fähranlegers in Walsum 80 Autos auf, die mit lauter Musik, einem Hupkonzert und quietschenden Reifen für Unruhe sorgten.

In Alt-Hamborn und in Walsum erteilten die Einsatzkräfte Platzverweise, schrieben Ordnungswidirgkeitsanzeigen, erhoben Verwarnungsgeldeer und stellten Mängelkarten aus. In einem Fall verteilten sie auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzt, weil drei Männer in einem Wagen saßen.

Für Karfreitag hat die Polizei weitere Kontrollen angekündigt.