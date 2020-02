Duisburg. Eine 88-jährige Frau ist in Duisburg-Wanheimerort Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Duisburg: Trickbetrüger erbeuten Schmuck einer 88-Jährigen

Trickbetrüger haben am Montag, 3. Februar, in der Wohnung einer 88-jährigen Frau an der Nikolaistraße in Duisburg-Wanheimerort Schmuck erbeutet.

Um 13.30 Uhr hatte ein Mann bei der Seniorin geklingelt. Er gab vor, Messungen in der Wohnung durchführen zu müssen und zeigte ihr einen vermeintlichen Telekom-Ausweis. Die Seniorin ließ ihn hinein und erhielt von ihm den Auftrag, den Fernseher einzuschalten und die Lautstärke zu verändern.

Zweiter Unbekannter tauchte plötzlich in der Duisburger Wohnung auf

Währenddessen bemerkte sie, dass ein zweiter Unbekannter in ihre Wohnung gekommen war. Sie wurde misstrauisch und rief ihre Tochter an. Das Telefonat nutzten die Verbrecher, um mit Schmuck die Wohnung zu verlassen. Sie stiegen in einen dunklen Kleinwagen und fuhren davon.

Einer der Männer soll circa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er sei schlank und habe schwarze Haare. Der andere soll ungefähr 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß und ebenfalls schwarzhaarig und schlank sein. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen sucht das Kriminalkommissariat 32 unter der 0203/2800.