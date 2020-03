Duisburg: Transporter kollidierte mit E-Roller-Fahrer

Duisburg. Die Polizei sucht den Fahrer eines Europcar-Kleintransporters. Der Unbekannte soll einen E-Roller-Fahrer angefahren haben.

Ein Fahrer eines von Europcar ausgeliehenen Kleintransporter soll einen E-Roller-Fahrer in Aldenrade angefahren haben. Das Verkehrskommissariat 21 sucht den flüchtigen Europcar-Kunden und Zeugen.

Zu dem Unfall war es am Mittwoch, 4. März, gegen 14 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Sonnenstraße gekommen. Der 29 Jahre alte E-Roller-Fahrer war auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als ihn der von links kommende Kleintransporter so touchiert haben soll, dass er stürzte.

Dabei zog sich der der 29-Jährige eine leichte Prellung am Fuß zu. Der Unbekannte sei dann weitergefahren, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun die Person, die mit dem Transporter unterwegs war und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.