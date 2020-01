Duisburg. Teenager haben einen 13-jährigen Jungen in Duisburg überfallen. Sie schlugen ihn und flüchteten dann mit seinem Handy.

Duisburg: Teenager rauben 13-jährigem Jungen das Handy

Ein 13-jähriger Junge ist Dienstagabend in Duisburg überfallen worden. Der Junge war in der Nähe der Realschule an der Wacholderstraße in Wanheimerort unterwegs, als er nach Angaben der Polizei von zwei Jugendlichen geschlagen und beklaut wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten mit dem Handy des Teenagers.

Gesucht werden zwei zwischen 13 und 14 Jahre alte Jugendliche. Einer trug eine dunkle Baseballmütze und eine rote Jogginghose, der andere war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 280-0.