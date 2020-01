Duisburg. Unbekannte klaut einer Kundin (69) im Supermarkt in Hamborn die EC-Karte und hebt damit Geld an einem Automaten in einer Duisburger Bank ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Taschendiebin hebt Geld mit geklauter EC-Karte ab

Eine Taschendiebin hat einer Kundin (69) in einem Supermarkt in Alt-Hamborn an der Rathausstraße den Geldbeutel mitsamt EC-Karte und dazugehöriger Geheimzahl gestohlen. Wenige Minuten später hat die Frau mit der Karte an einem Geldautomaten Geld abgehoben. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Dienstag, 1. Oktober 2019, und zwar gegen 11.45 Uhr. Die Polizei fahndet nun mit Foto nach der Taschendiebin. Die Polizeibeamten fragen: Wer kennt die Frau auf diesem Bild?

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird eine Fahndung mit Foto erst dann von der Staatsanwaltschaft genehmigt, wenn alle anderen polizeilichen Ermittlungen zu keinem Ergebnis geführt haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter 0203/2800 entgegen.