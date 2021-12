„Duisburg summt“ im Kantpark: Kooperation mit Steinbart

Die Schülerinnen und Schüler des Duisburger Steinbart-Gymnasiums werden in Zukunft die Tiere und deren Verhalten studieren und wissenschaftlich begleiten.

Dellviertel. Kants Gärtner und „Duisburg summt“ haben Blumenzwiebeln im Kantpark gepflanzt. „Steinbart“-Schüler setzen sich für Schutz von Fledermäusen ein.

Auch im späten Herbst geht die Aktion „Duisburg summt“ im Kantpark weiter. Bei einem Artenschutztag wurden durch die Gärtnerinnen und Gärtner des Umweltamtes und „Kants Garten“ für das Projekt zur Förderung der Insektenwelt 3.000 Blumenzwiebeln von Frühblühern, etwa Krokusse und Narzissen, gepflanzt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Duisburg setzten außerdem vier Winterkirschen und fünf Wintergeißblatt. Die Sträucher blühen von Anfang November bis Ende April und stellen so eine kostbare Insektenweide dar. An einer Platane wurde außerdem ein großes Ganzjahres-Fledermausquartier angebracht. Die Aktion wurde von den Aktiven bei „Kants Garten“ und der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet organisiert. Die Pflanzung ermöglichte das Förderprogramm „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“.

Duisburger Steinbart-Schüler setzen sich für lokalen Artenschutz ein

Abgerundet wurde die Pflanzaktion durch eine Kooperation mit dem Steinbart-Gymnasium, bei der die Schule ein großes Fledermausquartier sowie zwei Fledermaus-Fassadenkästen von „Kants Garten“ sowie dem Umweltamt der Stadt Duisburg erhielt. Mit ihnen sollen für die im benachbarten Kantpark lebenden und Nahrung suchenden Fledermäuse (wie die Zwergfledermaus) Lebensstätten geschaffen werden. Schulleiter Ralf Buchthal, Carola Schwanke (Garten-AG) und Torben Kirschner (Umwelt-AG) des Gymnasiums freuten sich über die Spende, da sie die Bemühungen der Schülerinnen und Schüler um eine naturnahe Gestaltung des Schulumfeldes ergänzen.

„Das Steinbart-Gymnasium beteiligt sich aktiv am Schutz gefährdeter Zwergfledermäuse in Duisburg“, betont Schulleiter Ralf Buchthal. Zusammen mit den Jugendlichen der Garten- und Umwelt-AG werden dieser besonderen Tierart nun geeignete Plätze in der Innenstadt zur Verfügung gestellt. Unterstützt wird das Projekt durch Dr. Randolph Kricke vom städtischen Umweltamt.

Im nächsten Jahr soll es eine Fledermauswanderung geben

Die Schülerinnen und Schüler werden in Zukunft die Tiere und deren Verhalten studieren und wissenschaftlich begleiten, um so einen wichtigen Beitrag zum lokalen Artenschutz zu leisten. Mit der biologischen Station wurde vereinbart, im kommenden Jahr eine gemeinsame Fledermauswanderung zu unternehmen. Das nächste Tierschutzprojekt ist bereits in Planung, die Umwelt-AG wird Bienenhäuser im Schulgarten aufstellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg