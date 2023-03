Duisburg sucht Paten für Kunstwerke im öffentlichen Raum

Duisburg. Die Stadt Duisburg sucht Menschen, die die Patenschaft für öffentliche Kunstwerke übernehmen und deren Umfeld sauber halten.

Die Stadt Duisburg sucht Patinnen und Paten, die sich um die Pflege von Kunstwerken im öffentlichen Raum kümmern. Ein Leitfaden für die Übernahme einer solchen Patenschaft ist jetzt auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

„Die zahlreichen Kunstwerke im öffentlichen Raum bereichern als ein Teil unseres kulturellen Erbes das Stadtbild und sind wichtige Erinnerungsorte an Persönlichkeiten und deren Leistungen, aber auch an Ereignisse der älteren und jüngeren Stadtgeschichte“, teilt die Stadt dazu mit. Ein gepflegtes Umfeld trage entscheidend dazu bei, dass die Kunstwerke in ihrer Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit erlebt werden können.

Patinnen und Paten können das Umfeld „ihres“ Kunstwerkes pflegen und durch regelmäßige Kontrollbesuche das Kunstwerk vor Vandalismus und Diebstahl schützen. Wer sich über die Patenschaft informieren möchte, kann das unter www.duisburg.de.

