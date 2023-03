Duisburg: Streik in Bürgerservice, Arbeitsagentur, Zulassung

Die Zulassungsstelle im Straßenverkehrsamt in Duissern ist nach Angaben der Stadt am Donnerstag, 23. März, ebenfalls von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen.

Von Warnstreiks im öffentlichen Dienst war am Donnerstag, 23. März, auch wieder Duisburg betroffen: Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, ist die Bürger-Service-Station Homberg/Ruhrort/Baerl betroffen. In der Station in Mitte sei der Betrieb eingeschränkt. Es könne dort aufgrund des Personalbestandes zu Wartezeiten kommen.

Darüber hinaus ist die Zulassungsstelle im Straßenverkehrsamt an der Ludwig-Krohne-Straße 6 in Duissern wegen des Streiks komplett geschlossen. Die Fahrerlaubnisbehörde an der Daimlerstraße in Neumühl habe dagegen wie gewohnt geöffnet.

Die Agentur für Arbeit an der Wintgensstraße in Duissern teilt auf ihrer Internetseite mit, dass sie auch betroffen ist. Demnach werden am Donnerstag seit 12.30 Uhr nur noch bereits vereinbarte Termine berücksichtigt. „Für unterminierte Vorsprachen“, heißt es, ist die Agentur dann geschlossen.

Nach Angaben der Stadt hat die Gewerkschaft Komba zum Streik aufgerufen. Bislang gelte der Streikaufruf lediglich für Donnerstag, 23. März.

