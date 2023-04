Duisburg Steel: Zwei Stahlrad-Strecken für Klassiker-Radler

Duisburg. „Duisburg Steel“, die Stahlrad-Tour für Liebhaber klassischer Fahrräder, steht vor der zweiten Auflage. Das sind die Termine, Preise und Strecken.

Nach der erfolgreichen Premiere der Classic-Bike-Tour in Duisburg geht die Ausfahrt für Liebhaber klassischer Fahrräder mit Stahlrahmen in die zweite Runde. Start für zwei Strecken über 50 und 100 Kilometer ist am Samstag, 3. Juni, zwischen 10 und 11 Uhr, auf dem Steinhallenplatz im Landschaftspark Nord.

Die Kurzstrecke umfasst die sogenannte Duisburger Acht, sie führt größtenteils über ehemalige Bahntrassen durch die gigantische Industrielandschaft des Stadtnordens. Die längere Route führt über die Duisburger Acht hinaus durch die niederrheinische Landschaft entlang des Rheins bis nach Wesel und linksrheinisch über Orsoy und die Fähre zurück zum Startpunkt.

Auf Stahlrädern durch die Stahlkulisse in Duisburg – das passt

„Die Kulisse in und um Duisburg ist so grandios und einzigartig, dass sie sich nach der ersten Tour im letzten Jahr schnell rumgesprochen hat. Stahlrad und Stahlstadt – das passt einfach“, sagt Kai Uwe Homann begeistert. Der Geschäftsbereichsleiter Tourismus bei Duisburg Kontor ist selbst begeisterter Radfahrer und für die Organisation der Klassiker-Tour verantwortlich.

Neben der abwechslungsreichen Streckenführung steht der gemeinsame Spaß an Retro-Rädern im Vordergrund. „Wir machen keine Wettfahrt, Duisburg Steel soll für die Stahl-Rennrad-Fans eine schöne Tour und viel Gelegenheit zum Austausch bieten“, sagt Kontor-Chef Uwe Kluge, ebenfalls selbst Retro-Biker.

Start und Ziel der Classic Bike Tour „Duisburg Steel“ ist am Samstag, 3. Juni, der Steinhallenplatz im Landschaftspark Nord. Händler bieten auf einem kleinen Markt wieder filigrane Renner mit Rahmenschaltung und Ersatzteile an. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Im Landschaftspark Nord: Ausklang der Tour im Fahrerlager bei Lounge-Musik

Nach Abschluss der Rundfahrten treffen sich die Teilnehmenden wieder im Landschaftspark, um beim gemeinsamen Essen, kühlen Getränken und Lounge-Musik den Abend zu verbringen. „Daneben werden noch einige spezialisierte Händler und Aussteller mit dabei sein, denn viele Teile für die Retro-Rennräder sind gefragt und schwer zu bekommen“, kündigt Kai-Uwe Homann an.

Ein Rad mit Stahlrahmen, das ist die einzige Voraussetzung für die Teilnahme an der Tour. Wer mitfahren will, kann sich online auf der Website www.duisburg-steel.de anmelden. Die Startgebühr beträgt bis zum 31. Mai 69 Euro. Wer sich später anmeldet, zahlt 79 Euro. In der Gebühr enthalten ist Teilnahme an der Ausfahrt, die Starternummer, eine Trinkflasche, die Duisburg Steel Retro-Mütze, die Streckenverpflegung sowie Getränke während der gesamten Veranstaltung.

Zur Abholung der Starterpakete ist das Anmeldebüro bereits am Freitag, 2. Juni, von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag ab 8.30 Uhr. Eine Woche vor der Tour werden die GPX-Tracks der Strecken zum Download auf der Webseite veröffentlicht.

