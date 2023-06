Im Loheider See in Duisburg starb am Samstagabend ein Stand-Up-Paddler.

Badeunfall Duisburg: Stand-Up-Paddler stirbt im Loheider See

Duisburg. Ein Stand-Up-Paddler ist bei einem Badeunfall im Loheider See ums Leben gekommen. Augenzeugen beobachteten am Samstagabend seinen Sturz.

Vor dem ersten Hitze-Wochenende in Duisburg war die Sorge vor folgenschweren Badeunfällen groß. Und leider bestätigten sich die Befürchtungen: Am Samstag starb ein Mann im Loheider See im Westen der Stadt.

Um 18.45 Uhr war die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu dem See in Baerl alarmiert worden. Augenzeugen berichteten, dass ein Stand-Up-Paddler auf den See gegangen und gestürzt war. Anschließend sei der Mann untergegangen.

Die Einsatzkräfte starteten sofort eine großangelegte Suche, an der unter anderem Taucher, Boote und auch der Rettungshubschrauber beteiligt waren. Allerdings: Der Mann konnte gegen 21 Uhr nur noch tot geborgen werden.

Details zu dem Stand-Up-Paddler waren am Samstagabend zunächst nicht bekannt. Er ist der erste Badetote im Jahr 2023.

