Duisburg: Stahl und Chemie profitieren vom Konjunkturpaket

Die Stahlindustrie in Duisburg gehört laut IHK Niederrhein zu den Branchen, die vom Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung besonders profitieren. Das liegt an der Deckelung der EEG-Umlage.

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise wird Duisburg entlasten, so lautet die Bewertung der IHK Niederrhein. Besonders profitieren werden demnach Stahl- und Chemieindustrie. Lob für das Paket kommt auch von Oberbürgermeister Sören Link – verbunden mit einem Aber.

IHK lobt Duisburg als „vorbildlich“ im Kampf gegen die Corona-Krise

Positiv bewertet die IHK Niederrhein die in Berlin beschlossenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf Duisburg. Von einem „gelungenen und durchdachten Paket“ spricht Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger: „Für Duisburg besonders wichtig ist die Senkung der EEG-Umlage.“ Die Umlage zur Förderung von Ökostromanlagen drohte wegen der Corona-Krise stark anzusteigen, nun wird sie gedeckelt. Das bedeute eine Entlastung besonders für energieintensive Branchen wie die örtliche Stahl- und Chemieindustrie.

Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der IHK Niederrhein, bewertet das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung als positiv für Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Handel profitiere von der Senkung der Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres, und das branchenunabhängig: „Das soll den Konsum ankurbeln.“ Auch die Überbrückungskredite für notleidende Branchen wie Gastronomie oder Reisebüros sind laut Dietzfelbinger eine hilfreiche Unterstützung.

In diesem Zusammenhang spricht der Hauptgeschäftsführer der IHK Niederrhein der Stadt Duisburg ein Lob aus: „Die Stadt Duisburg hat hier sehr früh reagiert, auch durch die Stundung von Gebühren.“ Bereits im März hatte die Verwaltung die Gewerbesteuer ausgesetzt. „Da ist die Stadt Duisburg vorbildlich.“

Auch für die Kontrollen der Corona-Vorgaben nach Ende des Lockdowns spricht Dietzfelbinger Duisburg ein Lob aus: „Die Ordnungsbehörden sind mit Augenmaß vorgegangen.“ Statt die ohnehin gebeutelten Firmen bei etwaigen Verstößen direkt hart zu bestrafen, hätten sie Regeln erklärt und bei der Umsetzung beraten.

Der MSV Duisburg könnte vom Konjunkturpaket profitieren

Die Überbrückungshilfen für Mittelständler könnten in Duisburg einem Unternehmen helfen, dem mit besonders viel Emotionen begegnet wird: Neben Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe sollen auch Profisportvereine der unteren Ligen unterstützt werden, und zwar mit einem Betriebskostenzuschuss von bis zu 150.000 Euro für drei Monate. Der MSV Duisburg hat sich auf Anfrage der Redaktion dazu bislang nicht geäußert. Fest steht aber: Der Verein befindet sich nach Aussage von MSV-Präsident Ingo Wald in einer wirtschaftlich äußerst schwierigen Lage.

OB Link fordert Altschuldenschnitt von NRW-Landesregierung

Sein Lob für das Maßnahmenpaket der Bundesregierung verbindet Oberbürgermeister Sören Link mit Kritik. In Duisburg fallen allein 2020 mindestens 50 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen aus, insgesamt werde die Corona-Krise die Stadt einen „hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag“ kosten, rechnete der OB Mitte Mai vor.

„Dass der Bund sich stärker bei den Kosten für die Unterbringung von Sozialhilfeempfängern beteiligt, ist eine alte Forderung der Kommunen, der nun nachgekommen wird – gut so“, sagt Link. Verbunden mit einem Aber: „Die Entscheidungen der Bundesregierung werden aber nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn die Kommunen endlich von der Altschuldenlast befreit werden.“

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link geht das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung nicht weit genug: Er fordert einen Altschuldenschnitt für betroffene Städte in NRW. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das ist im Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung nicht vorgesehen. Link sieht hier nun die NRW-Landesregierung in der Pflicht: „Hier ist jetzt die Landesregierung gefragt, eine Lösung für die betroffenen Städte in Nordrhein-Westfalen zu finden.“ Ein Altschuldenschnitt sei nötig, um Chancengleichheit herzustellen. „Ein Kind in Duisburg muss die gleiche Chance auf moderne Schulen oder ausgebaute Radwege haben wie ein Kind in Düsseldorf. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit.“