Duisburg. Polizei, Zoll und Steuerfahndung haben Cafés und ein Wettbüro in Duisburg-Hochfeld kontrolliert. Razzia richtete sich gegen kriminelle Clans.

Duisburg: Spielautomaten bei Razzia in Hochfeld einkassiert

Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Ordnungsamt haben bei einer Razzia in Duisburg-Hochfeld kriminelle Clans ins Visier genommen.

Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend zwei Cafés und ein Wettbüro auf der Wanheimer Straße. Das Ergebnis: Sechs Spielautomaten stellten die Beamten wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels sicher. Als die Behörden vor Ort die Gäste überprüften, fiel ein Mann auf, gegen den ein Haftbefehl bestand. Er zahlte eine Geldbuße und blieb so auf freiem Fuß.

Razzien in Hochfeld und im Duisburger Norden

Die Bekämpfung der Clan-Kriminalität ist ein der Schwerpunkt der Arbeit der NRW-Landesregierung. In den vergangenen Monaten führten Polizei, Stadt und Co. mehrere Großkontrollen in Hochfeld und im Duisburger Norden durch. Im Stadtgebiet beobachtet die Polizei 70 kriminelle Familienverbunde.