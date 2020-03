Duisburg: Sozialstunden als Strafe für Tankstellenräuber

Duisburg. Mit einer echt aussehenden Softair-Pistole überfiel ein 20-Jähriger eine Tankstelle in Rheinhausen. Vor Gericht sagte er: „Ich will gestehen.“

Wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilte das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Rheinhausen zu 15 Monaten Jugendstrafe mit Bewährung. Als Bewährungsauflage muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, die Suchtberatung besuchen und wird der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt. Der Angeklagte hatte zugegeben, in der Nacht zum 27. Januar 2019 in Asterlagen eine Tankstelle überfallen zu haben.

Während ein Komplize die Tür sicherte, hatte der 20-Jährige einen Angestellten mit einer Pistole bedroht, die einer echten Waffe täuschend ähnelte, und ihn so zur Herausgabe von 645 Euro gezwungen. „Das war aber nur eine Softair-Pistole“, so der Angeklagte. Auf die voran gegangene Frage, ob er denn überhaupt Angaben machen wolle, hatte er mit entwaffnender Ehrlichkeit geantwortet: „Ich will gestehen.“

Angekündigtes Geständnis setzte auch Komplizen unter Druck

Das tat er denn auch. „Es war genau so, wie es der Herr Staatsanwalt gerade vorgelesen hat“, so der 20-Jährige. „Das Geld habe ich hinterher mit meinem Komplizen geteilt.“ Er selbst habe damit Schulden bezahlt: „Für Drogen und für Schutzgeld.“

Das rückhaltlose Geständnis hatte der Angeklagte bereits im Vorfeld angekündigt. Und damit auch den Mittäter unter Zugzwang gesetzt. Der hatte bei seiner eigenen Verhandlung - aus prozessualen Gründen konnte nicht gegen beide zugleich verhandelt werden - ebenfalls ein Geständnis abgelegt und war mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Auch dem Angeklagten, der vor dieser Tat noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, gab das Jugendschöffengericht eine Bewährungschance.