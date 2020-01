Duisburg. Wer das Duisburger Landesbehördenhaus, in dem das Sozialgericht liegt, betritt, muss durch eine Schleuse. Dahinter wartet eine schmucke Kantine.

Duisburg: Sozialgerichtskantine liegt hinter einer Schleuse

Wer zur Kantine von Anita Vidic möchte, muss erst einmal durch die Sicherheitsschleuse. Tasche aufs Band, Jacke aus, lächeln und dann geht’s in die Kantine. Ihr Betriebsrestaurant befindet sich im Landesbehördenhaus (Mülheimer Straße 54), ist aber für alle geöffnet. „Wenn hier Verhandlungen sind, haben wir zum Beispiel Anwälte zu Gast.“

Dina Schneider und Dirk Zitzen sind beide Richter am Sozialgericht und nutzen das Angebot gerne. Vor ein paar Jahren ist der Raum komplett renoviert worden. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Um Nachbarn und Mitarbeiter aus umliegenden Büros darüber zu informieren, dass man bei ihr auch essen kann, wenn man nichts am Sozialgericht zu tun hat, hingen vor kurzem noch Zettel an der Fensterscheibe. „Öffentliche Kantine“ schrieb sie darauf. „Ich habe mich direkt verliebt. Die Räume sind so schön“, erzählt die Küchenchefin, warum sie vor einem Jahr die Gastronomie übernahm.

Die alleinerziehende Mutter hat früher eines der Kolpinghäuser in Gelsenkirchen geführt. Nun ist sie froh, dass sie geregeltere Arbeitszeiten hat. Der Speiseplan besteht aus typisch deutschen und internationalen Speisen. „Ich richte mich auch nach der Saison. Wenn es Spargel gibt, dann bereite ich den natürlich zu.“ Die Bolognese köchelt bei ihr mehrere Stunden. „Zu Hause macht man sich die Arbeit nicht.“ Noch ist die Zahl der Portionen überschaubar, deshalb sollte man unbedingt vorbestellen, wenn man etwas essen möchte.

Was gibt’s: Jeden Tag verschiedene deutsche und internationale Gerichte und saisonale Aktionswochen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 14 Uhr, Mittagessen von 11.30 bis 13.30 Uhr.

Preise: Gäste zahlen zwischen 5,60 (vegetarisch) und 5,90 Euro (mit Fleisch).

Besonderheiten: Das Essen kann auch mitgenommen werden.

Weitere Informationen gibt’s telefonisch unter 0203 300 5712. Man kann sich den Speiseplan auch per E-Mail schicken lassen.