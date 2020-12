Duisburg. Der Weihnachtsmarkt in Duisburg fällt aus. Wo es in der Innenstadt mit Glühwein zum Mitnehmen, Leckereien und Deko trotzdem weihnachtlich ist.

Der Weihnachtsmarkt in Duisburg fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Das Gesundheitsrisiko ist zu groß, so die nachvollziehbare Entscheidung der Stadt. Duisburger müssen deshalb ein weiteres Jahr auf Riesenrad, hunderte Buden auf der Königstraße und die Eisbahn am Kuhtor warten. Doch nicht auf alle Vorzüge der Adventszeit muss in der Innenstadt verzichtet werden: Wo es Glühwein zum Mitnehmen, weihnachtliche Deko im Überfluss oder Leckereien wie auf dem Weihnachtsmarkt gibt.

Weihnachten in Duisburg: Lichterglanz bei Dämmerung auch ohne Budenzauber

Wenn es dämmert und die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Königstraße angeht, schenken tausende Lichter der Einkaufsmeile eine besinnliche Atmosphäre. Auch ohne Budenzauber hat es sich Duisburg Kontor nicht nehmen lassen, die City zu schmücken.

40 blaue Tannenbäume , drei Glitzerbäume, 30 mal vier Meter lange Lichterketten zwischen den Alleebäumen und weitere Lichterkugeln lassen vor allem die Bereiche rund um König- und Kuhstraße erstrahlen. Für einen weihnachtlichen Duft hat Duisburg Kontor 200 zwei Meter hohe und 20 drei Meter hohe Tannenbäume in der Innenstadt aufgestellt.

Forum: So weihnachtlich wird es im Einkaufszentrum

Die Händler entlang der Königstraße geben sich ebenfalls Mühe, ihre Schaufenster der kalten, aber besinnlichen Jahreszeit anzupassen. Überall blinkt und glitzert es. Im Einkaufszentrum Forum schmücken goldene und bronzefarbene Kugeln die Tannen und weisen den Weg. Auf der Empore im hinteren Bereich des Centers ist ein großer Christbaum geschmückt.

Wer noch Weihnachtsdeko sucht, wird sicher unweit der Tanne fündig. Die holländische Kette „It’s all about Christmas“ hat einen temporären Pop-up-Store eröffnet. 1500 unterschiedliche Weihnachtsartikel sollen dort auf neue Besitzer warten. Das Angebot reicht von Schneespray über Christbaumkugeln jeglicher Form und Farbe bis hin zu Lametta. Bis in den Januar hinein soll das Geschäft geöffnet bleiben.

Dekoration für Krippen oder Christbäume gibt es auch im Knüllermarkt im Überfluss. „Wir haben 30.000 Weihnachtsartikel“, sagt Inhaberin Petra Manoah. Vom silbernen Rentier über dickbäuchige Weihnachtsmannfiguren bis hin zu Christbaumkugeln in jeglicher Farbe – das Angebot überzeugt womöglich auch Weihnachtsmuffel. Besonders gefragt für den Baum in diesem Jahr: „Die Kombination aus schwarzen und goldenen Kugeln.“

Weihnachtsmarktleckereien: Lebkuchen aus Nürnberg an der Königstraße

Denkt man an Lebkuchen, kommt den meisten sofort die Weihnachtszeit in den Sinn. Nüsse und Gewürze verleihen dem Traditionsgebäck den unverwechselbaren Geschmack. Als Lebkuchen-Stadt gilt Nürnberg. Doch soweit muss – selbst ohne Weihnachtsmarkt – in Duisburg niemand fahren, um das Original zu kosten.

Im Eiscafé Panciera direkt am Lifesaver-Brunnen verkauft der 1926 gegründete Nürnberger Lebkuchenhersteller Schmidt in der Winterzeit sein Sortiment. Mit Schoko oder Mandeln gespickter, glasierter oder weißer Lebkuchen – bis zu drei Millionen Stück verlassen nach Unternehmensangaben täglich die Backstraße in Nürnberg und landen auch in Duisburg.

Glühwein zum Mitnehmen: Café an der Moselstraße schenkt aus

Es gibt Dinge, die gehören zusammen wie Kino und Popcorn. So ist es auch mit dem Glühwein und dem Winter in der Stadt. Zur kalten Jahreszeit und dem Bummel über den Weihnachtsmarkt gehört das Heißgetränk für viele dazu.

Für den Glühwein sorgt in der Duisburger Innenstadt in diesem Jahr etwa das Café Simply Coffee an der Moselstraße. Täglich ab 14 Uhr wird Glühwein zum Mitnehmen angeboten, heißt es auf der Facebook-Seite des Lokals . Dazu gibt es auch heiße Waffeln und natürlich Kaffee. Der Verzehr vor Ort und auch im Umkreis von 50 Metern ist jedoch laut Corona-Schutzverordnung verboten.

